Нижегородский доброволец: "Мы готовы защищать свою Родину, семью, детей" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородцы, подписавшие контракт с Минобороны, перед отправкой на боевое слаживание рассказали, почему они приняли решение участвовать в СВО. Многие из новобранцев уже имеют опыт службы в армии по призыву и по контракту.

"Я разведчик-снайпер, служил по контракту. Еду на помощь к своим друзьям. Верю в нашу страну! Мы сильнее всех!" - говорит военнослужащий из г. Бор.

Другой доброволец рассказал, что у него уже есть боевой опыт – мужчина служил в Афганистане.

"Решил поделиться своим боевым опытом с молодёжью. Еду к ребятам с боевым настроением. Мы готовы защищать свою Родину, семью, детей", - поделился нижегородец.

По словам контрактников, одержать победу помогут единство и сплоченность.

"Друзья и родственники поддержали мое решение. Сказали: молодец, возвращайся домой с победой", - рассказал доброволец из Бутурлинского муниципального округа.

Перед отправкой нижегородцы прошли инструктаж и получили "рюкзаки губернатора" с дополнительным снаряжением. Теперь им предстоит пройти подготовку, получить учётную специальность, а затем пополнить ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц в зоне СВО и 195 тысяч рублей единовременно при заключении контракта. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: служувнн.рф.