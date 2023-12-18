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Бизнес

Новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области

21 декабря 2023 12:32  [75] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Монамин" запустило производство алкилэтаноламинов на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Общая стоимость проекта составила 2,8 млрд рублей, создано более 60 новых рабочих мест.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что на территории ОЭЗ "Кулибин" активно развивается химическая промышленность.

"Мы видим серьезный интерес со стороны инвесторов к работе на территории ОЭЗ "Кулибин", и химия – одно из самых востребованных направлений. Очень значимо то, что современные отечественные химические производства, в том числе "Монамин", в своей работе используют собственные разработки, а также ориентируются на работу с российским сырьем. В этой отрасли уже сделаны очень серьезные шаги для минимизации зависимости от импорта", - отметил заместитель губернатора.   

"Новый проект, реализованный на территории ОЭЗ, призван удовлетворить растущую потребность отечественной промышленности в высокоэффективных сорбентах, необходимых для очистки газов от кислых примесей. Запуск производства позволит обеспечить российских потребителей диметилэтаноламином – основным сырьем для производства катионных флокулянтов", – рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области (управляющая компания ОЭЗ "Кулибин") Игорь Ищенко.

Продукция предприятия может применяться в различных областях для очищения газов от ненужных, в том числе ядовитых и вызывающих коррозию примесей.  

Площадка ОЭЗ "Кулибин" для реализации проекта была выбрана по ряду причин. В частности, это налоговые льготы для резидентов, помощь в выделении земли, льготы на ее оформление, а также поддержка в работе с ресурсоснабжающими организациями.

Это первый проект, который реализовал инвестиционный фонд "Роснано – Синтез", созданный при участии группы компаний "Синтез ОКА" и "Роснано".

"На нашем производстве используются собственные технологии, позволяющие выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволила увеличить нашу долю на мировом рынке алкилэтаноламинов до 10 процентов. Хочется выразить благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и всей управленческой команде региона за последовательную и системную поддержку нашего проекта", – сказал генеральный директор ООО "Монамин" Сергей Похвалинский.

Ранее сообщалось, что ООО "Прокомпозит" стало резидентом нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Дзержинск оэз Промышленность
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