Движение транспорта возобновилось на перекрестке Тимирязева и Пушкина после ремонта тепловых сетей Общество

Перекресток улиц Пушкина и Тимирязева в Нижнем Новгороде открыт для движения транспорта после работ по строительству тепловых сетей. Об этом сообщили в нижегородском "Теплоэнерго".

Работы проводились с 20 ноября до 20 декабря. Строительство новой теплотрассы – технологической перемычки между второй и шестой очередями от Нагорной теплоцентрали на участке от ул. Белинского до ул. Тимирязева завершено.

На месте производства работ уложено временное асфальтовое покрытие, чтобы обеспечить полноценный проезд на одной из критически важных транспортных развязок в центральной части Нижнего Новгорода. Такое покрытие позволит автомобилистам с большим комфортом пройти зимний период. В весенне-летний период при наступлении соответствующих погодных условий асфальтировка участка будет выполнена в постоянном варианте.