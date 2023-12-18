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Общество

Мемориальные доски в память о двух героях СВО установят в Дзержинске

21 декабря 2023 14:43  [115] Общество

Мемориальные доски в память о Павле Табункине и Алексее Гусеве, погибших при выполнении боевых задач во время специальной военной операции, установят в Дзержинске. Соответствующие решения были приняты депутатами в ходе заседания городской Думы.

На фасаде здания средней школы №30 установят мемориальную доску младшему сержанту Павлу Валерьевичу Табункину, который учился в этом учебном заведении.

Павел Табункин закончил  Дзержинский политехнический институт, проходил срочную службу в Южной Осетии, принимал участие в контртеррористической операции в Сирии. Павел Валерьевич погиб в Запорожской области в июне 2023 года. Награжден государственными наградами, в том числе, посмертно орденом Мужества. 

Ещё одну памятную доску установят на стене школы №4, где учился военнослужащий Алексей Владимирович Гусев.

Старший сержант, командир расчета самоходной  артиллерийской установки Алексей Гусев после срочной службы в армии подписал воинский контракт. В феврале 2022 года был направлен в зону спецоперации, где выполнял долг перед Отечеством. Погиб в сентябре 2023 года, посмертно награждён орденом Мужества.

"Депутатский корпус считает подобные решения очень важными. И вот почему: они позволяют подрастающему поколению обратить внимание на то, что среди нас есть настоящие герои, которые с честью и достоинством защищают интересы своей родины. Наши дети должны понимать цену победы и осознавать важность того, что происходит в нашей стране", - сказал председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Иван Трофимов. 

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Теги:
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