Поезд Деда Мороза посетит Нижегородскую область 28 и 29 декабря Общество

Фото: vk.com/poezddedamoroza

Передвижная резиденция Деда Мороза 11 ноября отправилась со станции Великий Устюг в традиционное большое путешествие по всей стране. 28 и 29 декабря поезд №2023 посетит Нижегородскую область: Арзамас, Нижний Новгород и Дзержинск.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, вечером 28 декабря сказочный поезд прибудет в Арзамас. Стоянка на железнодорожном вокзале Арзамас-2 продлится с 18:35 до 22:05.

Утром 29 декабря новогодний праздничный состав приедет в Нижний Новгород на станцию "Нижний Новгород-Сортировочный". Стоянка здесь продлится с 9:00 до 15:09.

Затем поезд отправится в Дзержинск, где пробудет с 15:45 до 20:05.

В состав поезда входит приёмная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-кукольный театр, два вагона-ресторана, вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, посетить фотокупе, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране.

Вместе с Дедом Морозом путешествует Снегурочка и их сказочная команда. Во главе поезда едет паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

На каждой станции на перроне всех ребят и их родителей будет ждать развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Принять участие в ней могут все желающие.