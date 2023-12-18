Олег Корпатенков сложил полномочия депутата дзержинской Думы Политика

Полномочия депутата Олега Корпатенкова прекращены с 21 декабря 2023 года на основании его личного заявления досрочно. Соответствующее решение принято на заседании Думы Дзержинска.

Олег Корпатенков являлся депутатом городской Думы 5, 6 и 7-го созывов. В Думу 7-го созыва он был избран по округу №1, в который входят городские территории по проспекту Свердлова, улицам Девятого января, Ленинградской, Лермонтова, Ульянова, Поселковой.

Олег Петрович входил в состав двух комитетов - по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике, а также по экономике, промышленности и инвестиционной политике.

Жители округа №1 могут обращаться со своими вопросами и предложениями к председателю городской Думы Виктории Николаевой, а также помощнику по округу.