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Политика

Олег Корпатенков сложил полномочия депутата дзержинской Думы

21 декабря 2023 15:40  [40] Политика

Полномочия депутата Олега Корпатенкова прекращены с 21 декабря 2023 года на основании его личного заявления досрочно. Соответствующее решение принято на заседании Думы Дзержинска. 

Олег Корпатенков являлся депутатом городской Думы 5, 6 и 7-го созывов. В Думу 7-го созыва он был избран по округу №1, в который входят городские территории по проспекту Свердлова, улицам Девятого января, Ленинградской, Лермонтова, Ульянова, Поселковой.

Олег Петрович входил в состав  двух комитетов - по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике, а также по экономике, промышленности и инвестиционной политике.

Жители округа №1 могут обращаться со своими вопросами и предложениями к председателю городской Думы Виктории Николаевой, а также помощнику по округу. 

 

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