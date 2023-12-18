Новую меру поддержки вынужденных переселенцев запустят в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Новый механизм предоставления мер социальной поддержки вынужденным переселенцам запустят в Нижегородской области в январе 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, жители, переехавшие с территорий ДНР, ЛНР и Украины, смогут самостоятельно покупать продукты или другие необходимые товары в магазинах партнерской сети. Для этого в бюджете заложено финансирование из расчета 415 рублей на человека в день.

Средства будут зачисляться на специальный электронных сертификат. На кассе необходимо сообщить, что покупка будет совершенна по такому сертификату и предъявить в качестве ключа доступа к нему к системе карту "Мир". Баланс можно будет посмотреть на портале "Госуслуги".

Отмечается, что потратить средства можно именно за тот период, на который они начислены, остаток не переводится на следующий период.

"До этого регион самостоятельно организовывал закупку и доставку продуктов людям, переехавшим в Нижегородскую область из ДНР, ЛНР и Украины. Но им предоставляли определенный набор продуктов, свободы выбора по большей части не было. Новая система позволит изменить ситуацию", - написал Глеб Никитин.

Напомним, почти 2,8 тысячи жителей Донбасса получили временное убежище в Нижегородской области.