Новые национальные проекты запустят в России в 2024 году Общество

Срок реализации национальных проектов, запущенных в 2018 году, завершится в 2024-м. При разработке нового плана необходимо определить новые цели развития, сформулированные на запросах общества. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Глава государства указал, что необходимо расширить горизонт планирования до 2036 года. Он добавил, что нужно поставить новые задачи и цели развития, которые сопоставимы с возросшими возможностями государства и запросами общества.

"Нужно подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты", — сказал Владимир Путин.

Особо президент подчеркнул, что необходимо закрепить приток инвестиций в Россию за счёт повышения деловой активности и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством товаров потребительского сегмента, а также продукцией инвестиционного спроса — машинами, станками, технологическим оборудованием.

Владимир Путин подчеркнул, что построение такой экономики предложения позволит избежать резкого роста цен на отдельные категории, с которыми россияне столкнулись в последнее время.

Напомним, в соответствии с указом президента России от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" в стране реализуются нацпроекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жильё и городская среда", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Экология", "Наука", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".