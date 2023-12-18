Благополучателями соцпроектов Эн+ в 2023 году стали более 262 тысяч человек и организаций Общество

Фото: пресс-служба Эн+

Руководство энергохолдинга Эн+ в рамках пресс-конференции "Энергия дела" рассказало об итогах работы в 2023 году, планах на следующий год и проектах по улучшению окружающей среды и качества жизни в регионах.



Напомним, ранее Эн+ вошла в рейтинг Forbes "30 крупнейших компаний-инвесторов России". Группа заняла 11-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, объем инвестиций Эн+ в 2022 году составил 118,5 млрд рублей. Эти средства были вложены в модернизацию ГЭС, ТЭЦ и проекты малой энергетики.



При этом в 2022 году только на социальные проекты Эн+ направила более 56 млн долларов, расходы на экологию и охрану окружающей среды составили 243 млн долларов. В 2023 году благополучателями социальных проектов Эн+ стали более 262 тысяч человек и организаций.



Отдельно была отмечена программа по созданию центров технических компетенций "Мультилаб Эн+". В Нижнем Новгороде такой центр открылся в октябре в лицее №40. Энергохолдинг закупил современное оборудование для обучения ребят электронике, робототехнике и другим современным техническим и информационным дисциплинам.



Заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+, Вера Курочкина отметила, что "Мультилабы" пользуются большой популярностью среди детей. "Мы и представить не могли, насколько они востребованы. Каждый раз при открытии "Мультилабов" видишь этих детей с горящими глазами, новых кулибиных, потому что в их руках конструкторы приобретают совершенно новую форму с набором функционала", - сказала она.



Заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и Русал Наталья Альбрех отметила, что компания проводит системную работу по трудоустройству молодых специалистов. "Мы хотим, чтобы ребята, выходя в свой первый официальный рабочий день, точно знали что будут делать, и то что чему их учили, пригодится им с первого дня", - сказала она.



Для этого в 2008 года был создан Корпоративный учебно-исследовательский центр, в котором студенты, начиная со второго курса, вовлекаются в программы компании Эн+. За это время в энергохолдинге было трудоустроено около 650 выпускников. Также в 2020 году был запущен проект "Академия IT", по которому студенты получают образование по прикладным IT-направлениям.



Об экологических программах Эн+ рассказал заместитель генерального директора по устойчивому развитию компании Эн+ Антон Бутманов. Так, в этом году был выпущен второй отчет о движении к углеродной нейтральности и холдинг планирует достичь нулевого баланса углеродных выбросов к 2050 году.



В рамках программы "Новая энергия" энергохолдинг Эн+ осуществляет модернизацию оборудования своих ГЭС. "Модернизация оборудования обеспечивает надежную работу гидроэлектростанций, данная работа позволит повысить их энергоэффективность и снизить на 5-10% выбросы парниковых газов", - отметил Антон Бутманов.