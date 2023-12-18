Первый фестиваль цифровых волонтёров Digital fest прошёл в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области прошел первый Digital fest, на котором подвели итоги работы цифровых волонтеров за 2023 год и определили планы на будущее. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия".

Отличившимся активистам вручили благодарственные письма и награды.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков поблагодарил волонтеров за значимую социальную деятельность, отметив их вклад в развитие цифровых технологий, организационную поддержку масштабных мероприятий и помощь жителям в освоении интернет-пространства.

"Волонтеры организовали более 70 мероприятий, обучили более 600 человек и расширили свой штат до 65 участников. Они не просто успешно провели 66 занятий, но и сотрудничали с различными организациями, в числе которых госучреждение "Уполномоченный МФЦ", что говорит об их вовлеченности и желании быть полезными. Особенно хочется отметить их работу на конференции "Digital-Осень" в октябре 2023 года, когда волонтерам пришлось координировать работу более 800 участников. И сделали они это на высочайшем уровне", - отметил Егор Поляков.

Напомним, партия "Единая Россия" реализует в Нижегородской области проект "Цифровые волонтеры" при содействии регионального министерства цифрового развития и связи и ИТ-компаний.

"Цифровые волонтеры" - молодой, но очень важный для региона проект. Волонтерское движение - это отличная возможность для студентов выразить свою гражданскую позицию, принести пользу обществу, помочь другим людям. Цифровые волонтеры - новая веха добровольчества на стыке новых технологий и помощи людям. Это возможности для молодых людей расширить свои знания в сфере ИТ, получить практику, новую специальность и при этом принести неоценимую пользу обществу", - сказал региональный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский.

Координатор партпроекта поделился, что в 2024 году у волонтеров большие планы. Среди первоочередных задач - помощь в проведении дистанционного электронного голосования на выборах Президента РФ. Обязательно будет продолжено обучение жителей. К примеру, есть большой запрос от пожилых людей на умение самостоятельно записаться к врачу через электронные сервисы.

Также в рамках Digital fest прошел мастер-класс от Ильи Померанцева, руководителя направления компании по разработке программного обеспечения Globus IT, которая является партнером проекта "Цифровые волонтеры". На нем цифровые помощники узнали о том, как правильно общаться с нейросетями, чтобы получать от них максимальную выгоду в реализуемых проектах.

Узнать более подробную информацию о проекте и подать заявку на участие можно в группе ВКонтакте "Цифровые волонтеры Нижний Новгород".

Напомним, "Единая Россия" запустила партпроект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Он направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.