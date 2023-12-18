Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Массовое ДТП произошло в Кстовском районе на трассе Р-158 утром 22 декабря.

По предварительным данным, в районе села Ближнее Борисово около 7 часов утра столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате аварии погибших нет, несколько человек получили травмы.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП движение в сторону Арзамаса затруднено.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, на место автоаварии уже выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе.