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Происшествия

Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря

22 декабря 2023 10:16  [165] Происшествия
Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Массовое ДТП произошло в Кстовском районе на трассе Р-158 утром 22 декабря.

По предварительным данным, в районе села Ближнее Борисово около 7 часов утра столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате аварии погибших нет, несколько человек получили травмы.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП движение в сторону Арзамаса затруднено.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, на место автоаварии уже выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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