Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря

Фото: прокуратура Нижегородской области
Массовое ДТП произошло в Кстовском районе на трассе Р-158 утром 22 декабря.
По предварительным данным, в районе села Ближнее Борисово около 7 часов утра столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате аварии погибших нет, несколько человек получили травмы.
Очевидцы сообщают, что из-за ДТП движение в сторону Арзамаса затруднено.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, на место автоаварии уже выехали работники Кстовской городской прокуратуры.
Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства о безопасности дорожного движения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло в Семеновском округе.
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