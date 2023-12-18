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Общество

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Нижнем Новгороде

22 декабря 2023 11:10  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, комплекс на пересечении улиц Совнаркомовской и Самаркандской начнет работу 25 декабря.

По данным ГИБДД, в 2023 году на этом участке было зарегистрировано 9 ДТП, большая часть которых произошла из-за игнорирования автомобилистами требование дорожных знаков. Именно это нарушение и будет выявлять новый комплекс.

Также камера будет фиксировать и другие нарушения правил, в первую очередь, превышение скоростного режима.

Сейчас в Нижегородской области работает 384 стационарных, 100 передвижных и 4 мобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, в июле выезд на встречную полосу начали фиксировать нижегородские мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что еще 49 комплексов фиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах.

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Теги:
Дороги ПДД
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