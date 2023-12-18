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Бизнес

Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды губернатора и правительства Нижегородской области

22 декабря 2023 11:17  [81] Бизнес

В День энергетика сотрудники "ТНС энерго Нижний Новгород" были отмечены благодарностями губернатора Нижегородской области и ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. 

Благодарностью Губернатора Нижегородской области отмечены:
Горячева Елена Владимировна, начальник отдела учета оплаты и задолженности департамента реализации электроэнергии;
Соболевская Светлана Альбертовна, экономист 1 категории группы учета и аналитики оплаты и задолженности Семеновского участка Семеновского отделения.

Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области получили:
Бабанкин Сергей Владимирович, начальник Навашинского участка Выксунского отделения;
Борисова Татьяна Валерьевна, инженер 2 категории группы по работе с потребителями Дзержинского участка Городского отделения;
Опарина Вера Геннадьевна, ведущий инженер отдела по работе с бытовыми потребителями департамента по работе с потребителями;
Тажуризин Шамиль Камилович, инженер 2 категории группы по работе с бытовыми потребителями Пильнинского участка Сергачского отделения;
Шведов Александр Юрьевич, начальник департамента по работе с потребителями;
Яхтина Ольга Леонидовна, инженер 1 категории группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения.

Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила награды за особый вклад в развитие компании. Почетные грамоты ПАО ГК "ТНС энерго" получили:
Белянина Ольга Вадимовна, начальник планово-экономического отдела;
Полетаева Ирина Александровна, техник группы по расчетам с потребителями Арзамасского участка Арзамасского отделения.

Также в преддверии Дня энергетика были подведены итоги корпоративного конкурса профессионального мастерства "Энергия профессионалов". Победителями стали:
в номинации "Талант Непревзойденного Сотрудничества" (подразделения):
1 место – Шахунский участок Шахунского отделения,
2 место – Краснобаковский участок Семеновского отделения,
3 место – Балахнинский участок Балахнинского отделения;
в номинации "Талант Непревзойденного Сотрудничества" (работники):
1 место – Туманова Лидия Борисовна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Краснобаковского участка Семеновского отделения,
2 место – Сорокина Наталья Алексеевна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Дзержинского участка Городского отделения,
3 место – Маслихина Людмила Юрьевна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Выксунского участка Выксунского отделения.

Лучшим отделением по итогам 2023 года стало Шахунское отделение "ТНС энерго НН".

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Теги:
ТНС Энерго
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