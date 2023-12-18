Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Новый график движения поездов с 10 декабря
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
22 декабря 2023 12:27  [138] Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации
22 декабря 2023 11:17  [132] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды губернатора и правительства Нижегородской области
21 декабря 2023 12:53  [251] Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес
21 декабря 2023 12:32  [356] Новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
21 декабря 2023 10:50  [286] Первый льготный заём через платформу МСП.РФ выдан в Нижегородской области
20 декабря 2023 14:05  [362] ПСБ запустил обучающий курс про инвестиции для военнослужащих
20 декабря 2023 12:40  [365] МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам
19 декабря 2023 19:23  [555] Нижегородцы смогут оплачивать ЖКХ без комиссии с 1 января
19 декабря 2023 16:00  [412] Выксунский завод ОМК признан лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием РФ
19 декабря 2023 11:48  [425] Нижегородское ООО "Биком" получило льготный заем от ФРП
Бизнес

Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации

22 декабря 2023 12:27  [138] Бизнес

erid:2SDnjbq6yEg 

Аптека при Оптово-производственном предприятии Нижегородской областной фармации на ул.Геологов, 6 функционирует с 2007 года. Много лет она пользовалась популярностью у покупателей из-за большого ассортимента лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и минимальной наценки. В 3 квартале текущего года было принято решение закрыть аптеку на капитальный ремонт.

Под обновленную аптеку на ОПП было оборудовано и отремонтировано в максимально сжатые сроки новое просторное помещение площадью более 150 кв.м. Теперь это – первая экспертная аптека Нижегородской областной фармации. Поскольку она располагается на территории оптового склада ГП НО "НОФ", именно сюда будут поступать в первую очередь редкие или дефицитные лекарственные препараты. "Здесь будут единовременно присутствовать в наличии более 20 000 SKU (единица учёта складских запасов), и это число будет постоянно расти, - сообщила первый заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Анна Фаянс. – В дальнейшем мы планируем открыть еще несколько таких аптек на территории Нижегородской области". 

Аптека с открытой выкладкой товаров аптечного ассортимента оснащена современным оборудованием, в том числе системой электронной очереди, а также объемными витринами, позволяющими разместить большое количество лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для удобства покупателей. Здесь же расположена единственная в Нижнем Новгороде электронная витрина, где каждый покупатель может найти нужный товар аптечного ассортимента, ознакомиться с инструкцией, посмотреть цену и наличие в любом подразделении сети "Госаптека" и даже сделать интернет-заказ. 

В рамках масштабной программы по возрождению в России производственных аптек в помещении Оптово-производственного предприятия запланировано открытие рецептурно-производственной аптеки, которая будет обеспечивать медицинские организации Нижегородской области экстемпоральными лекарственными препаратами, а нижегородцы смогут заказать и максимально оперативно получить здесь лекарства по индивидуальным рецептам. 

Напомним, что масштабная реконструкция и модернизация Оптово-производственного предприятия ГП НО "НОФ" ведется с 2022 года. Целью проводимых мероприятий является приведения действующего склада к стандартам GDP, а также повышение вместимости и пропускной способности складского комплекса. В настоящее время уже оборудовано единое пространство для хранения термолабильных лекарственных средств с резервированием холодильных агрегатов общей площадью более 500 кв.м., а на складе организовано стеллажное хранение на 376 паллетомест и дополнительно полочное хранение на 1080 ячеек. 

Реклама. ГП НО "НОФ". gpnof.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НОФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph