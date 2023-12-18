Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации Бизнес

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Аптека при Оптово-производственном предприятии Нижегородской областной фармации на ул.Геологов, 6 функционирует с 2007 года. Много лет она пользовалась популярностью у покупателей из-за большого ассортимента лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и минимальной наценки. В 3 квартале текущего года было принято решение закрыть аптеку на капитальный ремонт.

Под обновленную аптеку на ОПП было оборудовано и отремонтировано в максимально сжатые сроки новое просторное помещение площадью более 150 кв.м. Теперь это – первая экспертная аптека Нижегородской областной фармации. Поскольку она располагается на территории оптового склада ГП НО "НОФ", именно сюда будут поступать в первую очередь редкие или дефицитные лекарственные препараты. "Здесь будут единовременно присутствовать в наличии более 20 000 SKU (единица учёта складских запасов), и это число будет постоянно расти, - сообщила первый заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Анна Фаянс. – В дальнейшем мы планируем открыть еще несколько таких аптек на территории Нижегородской области".

Аптека с открытой выкладкой товаров аптечного ассортимента оснащена современным оборудованием, в том числе системой электронной очереди, а также объемными витринами, позволяющими разместить большое количество лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для удобства покупателей. Здесь же расположена единственная в Нижнем Новгороде электронная витрина, где каждый покупатель может найти нужный товар аптечного ассортимента, ознакомиться с инструкцией, посмотреть цену и наличие в любом подразделении сети "Госаптека" и даже сделать интернет-заказ.

В рамках масштабной программы по возрождению в России производственных аптек в помещении Оптово-производственного предприятия запланировано открытие рецептурно-производственной аптеки, которая будет обеспечивать медицинские организации Нижегородской области экстемпоральными лекарственными препаратами, а нижегородцы смогут заказать и максимально оперативно получить здесь лекарства по индивидуальным рецептам.

Напомним, что масштабная реконструкция и модернизация Оптово-производственного предприятия ГП НО "НОФ" ведется с 2022 года. Целью проводимых мероприятий является приведения действующего склада к стандартам GDP, а также повышение вместимости и пропускной способности складского комплекса. В настоящее время уже оборудовано единое пространство для хранения термолабильных лекарственных средств с резервированием холодильных агрегатов общей площадью более 500 кв.м., а на складе организовано стеллажное хранение на 376 паллетомест и дополнительно полочное хранение на 1080 ячеек.

Реклама. ГП НО "НОФ". gpnof.ru