Дзержинские депутаты стали участниками акции "Ёлка желаний" Общество

Депутат Ирина Скрягина. Фото пресс-службы Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска приняли участие в акции "Ёлка желаний", сообщили в пресс-службе Гордумы.

Виктория Николаева, Александр Терентьев, Ирина Скрягина, Виктор Романов, Евгения Орлова, Юрий Шахунц и Евгений Минервин сняли с новогоднего дерева шарики, на которых были написаны желания юных дзержинцев. Кто-то из ребят мечтает лыжах, кто-то о батуте, а кто-то загадал подарок-сюрприз. Народные избранники исполнят эти желания.

"Все мы – и дети, и взрослые, - мечтаем о подарке на Новом год. Все мы хотим верить в чудо. Поэтому если есть возможность побывать таким волшебником и исполнить мечту ребёнка, обязательно надо этим воспользоваться", - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

Напомним, всероссийская благотворительная "Ёлка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и получил статус федерального. Каждый год к акции присоединяется президент Владимир Путин.