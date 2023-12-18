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Общество

Волонтеры ОМК провели ряд мероприятий для выксунских пенсионеров в 2023 году

22 декабря 2023 13:22  [115] Общество
Фото: ОМК

Фото: ОМК

В течение 2023 года в Выксе активно развивался проект "Живем в гармонии", участниками которого стали люди от 55 лет и старше. В рамках проекта, поддержанного в грантовом конкурсе "ОМК Партнерство", пенсионеры занимались спортом и вокалом, рисовали, танцевали, лепили и выступали с творческими номерами на фестивалях.

"Задумывая этот проект, я хотела помочь пенсионерам решить одну из главных проблем – избавить их от одиночества. У людей, вышедших на заслуженный отдых, освобождается много свободного времени, поэтому важно правильно организовать досуг, чтобы дни не были однообразными и грустными. Тут на помощь приходит творчество. Увлечения могут быть разными: это пение, танцы, рисование, а физическая активность — это одно из самых важных занятий. Правильно подобранная физическая нагрузка и позитивный настрой продлевают жизнь, укрепляют здоровье, отодвигают старость", - рассказала автор проекта "Живем в гармонии", волонтер ОМК Наталья Монахова.

Проект начался в июле и закончился в декабре, проходил на базе кружка "Гармония", который объединил людей в возрасте от 55 лет и старше. В некоторых мероприятиях участие принимали пенсионеры в возрасте 80+.

"Участники кружка занимаются физкультурой 2 раза в неделю, рисуют в технике правополушарного рисования, танцуют, организуют различные мастер-классы, участвуют и побеждают в творческих конкурсах, выступают с вокально-хореографическими номерами на фестивалях и концертах. Благодаря победе в конкурсе "ОМК Партнерство", нам удалось вовлечь еще больше людей в эти активности, провести новые мероприятия и мастер-классы, с пользой организовать досуг и эмоциональную поддержку", - поделилась результатами Наталья.

Средства гранта, полученные в конкурсе "ОМК Партнерство" в 2023 году, пошли на организацию сразу нескольких мероприятий. Например, на базе отдыха "Песочное" прошел "День здоровья", где пенсионеры с удовольствием занимались физкультурой на свежем воздухе и участвовали в танцевальном мастер-классе, к которому присоединились и отдыхающие. Приятным завершением такого активного дня стала оздоровительная баня.

"В рамках конкурса "ОМК Партнерство" мы ежегодно поддерживаем социальные проекты, направленные на заботу о физическом и психологическом здоровье пожилых людей. Отношение в обществе к тому, как может выглядеть жизнь и досуг людей 55+, очень изменилось за последние годы. Пенсионный возраст – это не пауза, не конец активной жизни, а новый этап, когда есть больше свободного времени, и появляются новые возможности. Проект "Живем в гармонии" из Выксы – хороший пример, как в моногороде пенсионеры могут заботиться о здоровье, творчески проводить время и находить новых друзей по интересам", - прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

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Теги:
Выкса ОМК
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