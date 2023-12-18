Эксперт-мониторинг событий с 15 по 22 декабря от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Нижегородское сознание

Выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель, председатель Изборского клуба, председатель Общероссийского общественного движения "Русская Мечта" Александр Проханов:

"Пётр Столыпин незадолго до того, как его сразила пуля, изрёк, обращаясь к русским революционерам: "Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!". Россия не избегла потрясений и лишилась имперского величия, погрузилась в смуту, в гражданскую войну, историческое безвременье, из которого родилась новая Российская Империя — Красная, сталинская, достигнув своего величия в победные дни 1945 года.

В 1991 году это величие вновь обратилось в прах, Россия утратила свою государственность и погрузилась в пучину исторического безвременья. Русская история движется по таинственной синусоиде, по которой Русское государство, преодолевая потрясения, восходит к своему величию, чтобы снова рухнуть в пропасть, пережить историческую смерть и воскреснуть в новом могуществе.

От великих потрясений — к величию

Сегодня Россия проходит свой путь от исторических потрясений 1991 года к грядущему величию. Но что есть величие? Каков идеал Российского государства, живущий в глубинах народного сознания, неизменный во все тысячелетия российской истории? В чём Русская Мечта?

Эту мечту не сформулировать за круглыми столами высоколобых мудрецов. Её не услышишь с высоких политических трибун. Её не обретёшь, беседуя со сладкозвучными проповедниками. Её можно угадать, подслушать, вникая в голоса, звучащие из недр русской истории.

Как мыслили себе этот идеал государства самые озарённые, просвещённые представители народа, обладающие ясновидением? Как мыслили её наши языческие предки, сказочники, волхвы, скоморохи? Они мечтали о царстве, где главное место занимает Иван-дурак — простолюдин, бессребреник, превосходящий своих надменных братьев умом, добротой и трудолюбием. Ему, а не князю или боярину, даётся в руки жар-птица.

В этом языческом райском царстве растут молодильные яблоки. Откуси — и разгладятся твои морщины, вернётся молодость, отступит старость. В этом царстве льётся мёртвая и живая вода, исцеляющая раны, воскрешающая из мёртвых. Языческие ясновидцы-мечтатели уповали на царство, где нет угнетения богатым бедного, сильным слабого.

Как мыслили себе это идеальное бытие православные мистики, наши святые праведники Сергий Радонежский, Серафим Саровский, старец Филофей — создатель учения "Москва — Третий Рим", патриарх Никон, воздвигший под Москвой Ново-Иерусалимский монастырь, ожидая, что сюда спустится с небес Христос во время второго пришествия?

Они призывали князей, царей, великих властителей не уповать на расширение своих земель или стяжание казны, а пуще всего сберегать православие — это учение о Царствии Небесном. Ибо православие — не кадильные дымы, не лампады, не золотые купола, а учение о том, каким должен стать человек, чтобы попасть в Царство идеальной красоты, доброты и бессмертия, поселиться в божественном чертоге.

Как мыслили себе этот идеал русские космисты, удивительная русская плеяда, подобие которой не сыщешь в других народах? Как думали о ней Вернадский, Циолковский, Николай Фёдоров?

Фёдоров полагал, что человек способен достигнуть такого совершенства, такой чистоты, такой прозрачности для света, такой незамутнённости, что может стать солнечным человеком. И этот солнечный человек, соединив свои дарования с достижениями современной науки — биологии, физики, электричества, сможет воскресать из мёртвых. Поколение просветлённых людей способно воскресить из мёртвых своих грешных отцов, добиться того, чтобы те поднялись из могил, облеклись плотью и встали рядом с живыми. Эта мечта о пасхальном воскрешении таится в недрах нашего Бессмертного полка, когда мёртвые герои оживают и становятся рядом с их верующими просветлёнными потомками.

Как чувствует это идеальное бытие наша русская словесность, наша великая русская литература, через которую сам Господь говорит с народом? Как отражается эта мечта в произведениях Толстого, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Гумилёва, Твардовского?

Вся русская словесность — это рассказ о схватке добра и зла, рая и ада. Это стремление победить в человеке ад и взрастить в нём рай. Это одоление бесов, которые тянут мир и народ к потрясениям, и возвеличивание в человеке светоносного божественного начала.

Русские большевики затеяли громадную народную работу создания Царствия Божьего на земле. Они считали, что такое царство можно воздвигнуть усилием просветлённого, озарённого человека. Они мечтали о новом человеке и человечестве, о коммунистическом рае и строили его, потратив на это строительство слишком много колючей проволоки.

Русская Мечта о величии — это мечта о могучем, прекрасном, цветущем царстве, где господствует справедливость не только между человеком и человеком, не только между государством и человеком, не только между могучей машиной и природой, но и в недрах самой природы. Это мечта о божественной справедливости, где устраняется самая страшная земная несправедливость — смерть.

Этот прекрасный, как церковная фреска, образ живёт в русском народе и поныне. Мы и теперь двигаемся от великих потрясений к величию, и этот путь, политый слезами и кровью, требует от нас громадных трудов и жертв, обещает великие откровения, появление среди нас праведников и исповедников.

Мечта о русском величии — это мечта о Царствии Небесном. Состояние реального государства характеризуется расстоянием этого государства до Царствия Небесного. И оно в своём становлении стремится уменьшить это расстояние, приблизиться к идеалу.

Сокровенное знание. Русские коды

К величию ведут сокровенные русские коды. Коды знаменуют собой народный опыт, добытый среди потрясений, падений, озарений, восхитительных достижений. Коды — это ступени, по которым народ поднимается к своему величию. Великий правитель — тот, кто ведает сокровенные народные коды, владеет таинственным знанием, умеет запускать эти коды, вскрывать кладовые драгоценного народного опыта, превращающего народ в народ-победитель.

Суть этих кодов такова.

Код взыскание.

Народ не теряет своей мечты, не забывает о ней даже в самые грозные, страшные и печальные минуты своего существования. Падая в пропасть безвременья, он продолжает чаять своё будущее идеальное бытие, вымаливает, выкликает его.

Код священного труда.

Это прекрасное и благодатное царство обретается в великих трудах. В трудах, коими добывается хлеб насущный, в трудах, коими воздвигается могучее государство, в трудах, коими достигается божественный идеал, ибо «Царствие Небесное великими трудами даётся».

Код воскрешение.

Русская история пасхальна. Русское государство, умирая, опускаясь во гроб, пребывая в нём три немых дня, вновь воскресает и возносится в новом цветении и силе. Все русские начинания, если их постигает неудача, несчастье или разорение, народной волей и любовью вновь воскресают, движут народ к величию.

Код русского чуда.

Без этого кода не понять русской истории. Россия и русский народ должны были уже давно погибнуть, если бы не случалось чудо, которое каждый раз расточает тьму, вселяет в павшего духом новое мужество, наделяет ослабевшего силой. И происходит чудесное преображение тьмы в свет, поражения — в победу.

Код общего дела.

Достижение этого благодатного, чудесного царства возможно через усилия всего народа, всей нашей огромной артели, всего нашего боевого батальона. Общий труд, общая вера, общая жертва, общая победа — это и есть код общего дела.

Код оборонного сознания.

Мы обороняем свою мечту, обороняем наше стремление к идеалу. Русский народ, во все века исполненный оборонного сознания, отражает нашествия, имеющие цель захватить нашу землю, раздробить наши священные коды, отнять у нас нашу мечту. История поручила России принимать на себя всю тьму мира, превращая её в свет, неся при этом неисчислимые утраты.

Седьмой код. Россия — душа мира.

О всемирности Пушкина, о всемирности русской души вещал Достоевский. Россия стремится в желанное, благодатное будущее, увлекая за собой весь род людской, всё человечество. Россия не может быть счастлива, если вокруг неё бушует насилие, если другие народы прозябают в рабстве, если существует беспощадный грозный властелин, возложивший свою железную длань на другие народы.

Помимо этих семи кодов существуют тысячи других. Код "Пушкин", код "Сталинград", код "Байкал", код "Во поле березонька стояла".

Но эти семь кодов — основные. Они составляют сокровенное знание. И если противник или враг проникнет в хранилище этих кодов и начнёт убивать их, подменять другими, удаляющими нас от победы, от восхитительного идеала, то народ ослепнет, впадёт в уныние, и Русское государство падёт и разрушится. Эти сокровенные коды и есть те смыслы, о которых говорят сегодня русские философы, политики и историки.

Вероучение Русской Мечты — это вероучение о русских смыслах и об их сбережении. Величие государства — это плод усилий всех русских земель. Каждая русская земля — это река или ручей, вливающие свою чудотворную влагу в чашу русского величия. Каждая земля плодоносит, в каждой земле происходили деяния, строившие Государство Российское. В каждой земле рождались русские чудотворцы, русские подвижники и герои. Каждая земля своими реками, лесами, просёлочными дорогами, великими трактами и путями, своими городами и монастырями плодоносит. И эти плоды, добытые в великих радениях, земли сносят своему государству, которое принимает их и взрастает к величию.

Каждая русская земля, каждый проживающий на ней народ неповторим и драгоценен. Каждый несёт над собой свод русской государственности, свод великого русского храма, свод Русской Мечты.

Что она, нижегородская мечта? Какова идеология Нижнего Новгорода? Как угадать и изречь этот восхитительный и неповторимый миф? Как воплощаются в нижегородской земле, в её истории древней и нынешней, сокровенные русские коды?

Код "взыскание" этого благодатного, не ведающего смерти царства.

В селе Полховский Майдан работает артель игрушечников, вытачивающих из дерева коней и матрёшек. Их покрывают лаком, расписывают восхитительными цветами. И в них ты угадываешь мечту наших языческих предков о бесконечности и бессмертии человеческого рода, когда в одной матрёшке содержится вторая, а во второй — третья, и далее, и смерть не в силах прервать эту череду рождений.

Цветы, которыми покрываются эти деревянные изделия, суть цветы из райских садов. И человек, и конь, и всякое другое творение помещаются в царство красоты и любви.

В Полховском Майдане на кладбище стоят огромные — в два человеческих роста — надгробные кресты с надписью: "Мы уже дома, а вы ещё в гостях засиделись". Наши предки, оказавшись в раю, зовут туда и нас, ныне живущих.

О взыскании Небесного Царства, идеального бытия, говорят дивные нижегородские монастыри, прославленные во всей России: Дивеево, Макарьевский монастырь. Здесь же, в Нижнем Новгороде, подвизались великие русские праведники Серафим Саровский, преподобный Макарий. Их проповедь по сей день слышна по всей России. Они зовут народ в чудесный чертог, в чудесный град, в чудесную страну, именуемую Царствием Небесным.

В Нижнем Новгороде родился Максим Горький — этот певец великих преобразований, советский мечтатель, сформулировавший теорию социалистического реализма в литературе и искусстве. Эта теория, ныне отвергнутая и забытая, попранная, ошельмованная, побуждала художников создавать образы светоносных людей, озарённых мечтой о совершенном бытии, о справедливом, благодатном государстве, достижение которого требует от человека огромных напряжений, великих трудов и часто — смертной жертвы. Это атеистическое мировоззрение имеет глубинное подобие евангелия. И всё советское мировоззрение проникнуто идеей бессмертия, ибо советские герои-мученики, будь то Александр Матросов или генерал Карбышев, отдавали свои жизни за такой идеал, который превышает отдельную человеческую жизнь и является идеалом чудесным.

Ещё один код — код священного труда. В Нижегородских землях обитают великие труженики, неутомимые трудники, совершавшие в давние годы расчистку непролазных чащоб, освобождая место для пашен, взращивая на этих пашнях урожай, строя города, мастерские, заводы. Труд был тягостен, непосилен, надрывен. Чего стоит труд волжских бурлаков! Нижегородцы, освоив земли к востоку от Волги, расширяли пределы Государства Российского, прилепляли к этому государству ещё один часовой пояс.

Нижегородская ярмарка, торговавшая хлебом, злаками, медами, сырами, а позднее машинами, эта ярмарка — свидетельница множества умений, искусств и ремёсел, коими обладали и обладают нижегородцы.

Заводы "Красного Сормова", производившие корабли, подводные лодки, автомобили, а в годы войны орудия и танки, повествуют о священном труде. Труд саровских атомщиков, денно и нощно создававших советскую атомную бомбу, — это пример трудового подвига, спасшего Родину в час беды. И сегодня нижегородская земля дышит заводами, строит корабли, грузовики и могучее оружие.

Ещё один сокровенный код — код воскрешения. Способность русского государства воскресать после смерти, после окончательного испепеления есть таинственный закон русской истории.

Нижний Новгород явил свою воскресительную силу в момент, когда Москва пала после скончания Рюриковичей, когда замутнилось русское небо, поднялся донный ил и началось трагическое Смутное время, в котором поляк стал хозяином Кремля, у народа исчез национальный правитель и католики служили мессы в православных храмах.

Нижегородская земля подняла на спасение Государства Российского свои народные ополчения, сначала Ляпунова, а потом Минина с Пожарским. Нижегородский люд, осенённый Казанской Божьей Матерью, пошёл спасать своё государство, изгнал врага. Великим подвигом нижегородцев началось новое Государство Российское — Романовская империя.

Какая вещая сила побудила нижегородских стрельцов, бояр и купцов поднять народ и двинуть войска на Москву, совершив тем самым исторический обряд воскрешения? Что значила для ополчения икона Казанской Божьей Матери, которая была тем ковчегом, на котором Русская государственность переплыла через море безвременья из эпохи Рюриковичей в эпоху Романовых?

Ещё один код — "Русское чудо".

Таинственно волшебное озеро Светлояр, окружённое лесами. В его бездонной глубине таится молекула русского бессмертия. Туда, укрываясь от врага, ушёл град Китеж со своими теремами, дворцами, церквами, скрылся от огней и пожаров, чтобы вновь явить себя солнцу, когда схлынет нашествие. Чудо, именуемое «град Китеж», случалось в России многократно, когда русский народ укрывал от врага свои святыни, свои плодоносные силы, будь то летописи из горящих монастырей или иконы из разрушенных храмов, или секретные чертежи оружия, когда враг громил военные заводы и лаборатории.

О чуде вещают золотые купола множества нижегородских церквей и обителей. Дивеевский монастырь — обитель Богородицы. Ты можешь идти по тропе Богородицы, читая молитвы, и за тобой, накрывая тебя чудесным покровом, будет следовать сама Богородица. И однажды явит себя, и ты радостно ослепнешь от её красоты и величия.

Тропа Богородицы, делающая круг среди дивеевских храмов, расширяется, превращается в гигантский путь, опоясывающий Россию. Этот путь проходит от Нижнего Новгорода по транссибирской магистрали, через Урал, Сибирь, до Тихого океана, касается вод и движется к северу, к самой оконечности Государства Российского. А потом по ледовым морям, под полярными радугами возвращается на запад и вновь смыкает свой круг у храма в Дивееве. И однажды случится крестный ход, когда Дивеевскую икону повлекут поездами, кораблями и самолётами по тропе Богородицы. И Святая Дева обойдёт Русь и вновь вернётся в свою Дивеевскую обитель.

Чудесным было создание в Сарове атомной бомбы. Саровский монастырь был разгромлен большевиками, монахи — кто изгнан, кто расстрелян, и в монашеские кельи вселились секретные лаборатории, где сотворялась бомба. Уже гудели на американских аэродромах бомбардировщики B-29 с грузом ядерных бомб, готовых разбомбить Советский Союз, когда Курчатов с группой гениальных физиков создал спасительную бомбу.

Серафим Саровский предоставил свой чертог для создателей бомбы, незримо благословлял их работу, и теперь атомная бомба называется "православной бомбой", а Серафим Саровский является духовным покровителем саровских физиков.

Ещё один сокровенный код — "Общее дело".

Россия — громадная община, состоящая из множества народов, племён, множества вероисповеданий и культур. Русский человек чувствует себя одиноким и несчастным, если не окружён соседями, друзьями, роднёй, соотечественниками. Вся Россия — это огромный русский человек, сложенный из миллионов людей. Только общими усилиями осуществляется огромная, сопутствующая русским работа. Только общими усилиями можно было создать гигантское, в 12 часовых поясов, государство. Только общими усилиями можно было отстоять это государство.

Примером общего дела служит создание ополчения Минина и Пожарского, когда люди забывали свои сословия и своё происхождение, братались смерд и дворянин, купец и князь, когда шапка кидалась по кругу и в неё падали гроши и бриллианты. В великом единстве нижегородский люд шёл на Москву спасать своё государство.

Великий русский праздник День народного единства напоминает нам о тех изумительных временах, о той шапке, что гуляла по кругу у стен Нижегородского кремля.

Великим общим делом является атомный советский проект, когда множество советских людей — землекопов, роющих котлован под ядерный реактор, великих учёных, сплотившихся вокруг Курчатова, и даже сталинский охранник Берия, организовывавший шарашки, — все были объединены общим делом, которым народ создавал спасительное оружие.

Код "Оборонное сознание".

Божественный идеал, исповедником которого является русский народ, требует защиты. У этого идеала есть враги, у него есть напасти. Этот идеал невыносим для Запада, является ему укоризной, и Запад идёт в Россию не только захватывать плодоносные земли, но и уничтожить этот светоносный идеал. Запад — это град на холме, воздвигший свою военную твердыню на вершине своей истории и оттуда взирающий на остальные народы, и карающий неповиновавшихся.

Россия — это храм на холме, который своими крестами касается фаворского небесного света. Этот свет обожания и любви льётся с креста в наши семьи, гарнизоны и лаборатории.

Нижний Новгород послал свою рать в Москву оборонять свой священный идеал и спасать государство. Нижний Новгород, обороняя Родину, создал атомную бомбу. Заводы "Сормово" в годы войны строили подводные лодки и отправляли их по Волге на север, и Волго-Балтийский канал соединял волжские пирсы сормовского завода с причалами Кронштадта.

Создаваемое в Нижнем Новгороде оружие обороняло земные пределы России. Нижегородские алтари, в которых денно и нощно молились монахи, покрывали Россию духовным, непроницаемым для тьмы, покровом.

Сегодня нижегородское оружие сражается в Донбассе, плавает в мировом океане, летает в космосе. Нижний Новгород — город-оборонщик, город-оружейник, город-молитвенник.

И седьмой сокровенный код "Россия — душа мира".

Нижний Новгород омывается Волгой, этой великой рекой русского времени. К этой реке на водопой сошлось множество народов. На Волге складывалась русская цивилизация, совершались великие деяния. Новгородцы пьют ту же воду, что и татары, башкиры, чуваши, марийцы. Волжская вода питает Каспийское море, и ею омываются казахи, туркмены, иранцы.

На Волге родился Ленин, и нижегородский человек, поднося к устам стакан волжской воды, впитывает в себя энергию великого Красного государства.

На Волге стоит Сталинград. Во время грандиозной Сталинградской битвы с небес спустился Христос и в Волге омывал вместе с солдатами свои кровавые раны. Волга, омывающая Нижний Новгород, — это русский Иордан, и город, омываемый Волгой, совершает великое русское омовение.

Множество гениев места рождалось в Нижегородской земле. Это Мельников-Печерский, Пушкин — член общества "Арзамас", Алексей Пешков — великий волгарь, Владимир Шухов — певец стальных конструкций, Валерий Чкалов — сталинский летун, предтеча Гагарина, и это Захар Прилепин, герой Донбасской войны и прекрасный писатель. Нижегородское сознание, объяснимое через сокровенные русские коды, и есть нижегородский миф XXI века.

Нижний Новгород, как и другие русские земли, хранит в своих глубинах корень великих потрясений. Недалеко от Арзамаса в двух почти соседних сёлах родились два человека, две грандиозные церковные личности, с кем связана русская драма — церковный раскол. Здесь родились патриарх Никон, реформатор церкви, провозвестник новой церкви, и протопоп Аввакум, великий старообрядец-мученик. Их личная распря, связанная с внутрицерковной распрей, олицетворяет русскую беду, потрясшую церковь, народ и государство. Злые трещины этой беды и по сей день ветвятся в русской истории.

Семь сокровенных кодов ведут русский народ к победе. Все эти коды явили себя в нижегородском сознании. Все они ведут к величию, к которому, как и вся Россия, устремлён Нижний Новгород. Место Нижнего Новгорода в русской цивилизации драгоценно. Вклад Нижнего Новгорода в русскую историю неоценим. Алые цветы на деревянных матрёшках Полховского Майдана, ядерная бомба, защищающая своей чудовищной силой божественный идеал русского величия, — это нижегородский дар Государству Российскому".