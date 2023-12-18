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Общество

Нижегородские школьники отправили новогоднюю почту для ребят из Харцызска

22 декабря 2023 15:19  [108] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области проходит акция, в рамках которой школьники из Харцызска в Донецкой народной республике получат открытки в преддверии Нового года от ребят из нашего региона.

Напомним, именно над городом Харцызском в прошлом году взяла шефство Нижегородская область. Наши школьники передали для своих сверстников письма с поздравлениями и добрыми пожеланиями.

"Уже второй год подряд мы отправляем новогоднюю почту для ребят из Харцызска. Очень приятно, с каким теплом и добротой готовят эти праздничные открытки нижегородские школьники. Делали они это на уроках в школе или дома с родителями, но никто не остался равнодушным. Каждый ребенок должен почувствовать атмосферу праздника на себе, несмотря на напряженную ситуацию, которая пока сохраняется в наших новых регионах. Эти открытки – возможность расширить круг общения как для наших, так и для харцызских школьников. Плюс они чувствуют нашу поддержку, заботу", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

В этом году между многими школами Нижнего Новгорода и Харцызска подписаны соглашения о сотрудничестве, поэтому ребята готовили открытки уже адресно. Так, например, нижегородская школа №121 передает новогодние поздравления ребятам из харцызской школы №22. Готовили свои письма ученики начальных классов вместе со своими педагогами и наставниками из старших классов.

"Мы организовали несколько уроков, посвященных этой доброй акции. Дети с удовольствием готовят новогодние открытки, вкладывают в них всю душу. И это очень важно для ребят с обеих сторон. Наши дети, находясь здесь, к счастью, ограждены от многих неприятностей. Но тем не менее они должны соприкоснуться к происходящему, должны знать об этих событиях. Это помогает понять им, что такое милосердие и сострадание. А тем, кто получит наши поздравления, мы надеемся, как минимум, это повысит настроение", - поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы №121 Татьяна Зубрий.

Все открытки и письма будут доставлены в Харцызск уже в ближайшие дни, после чего их получат адресаты. В свою очередь, школьники из Харцызска смогут написать ответные письма своим сверстникам в Нижегородскую область или добавить их в социальных сетях для дальнейшего общения.

Помимо новогодних открыток совместно с Домом народного единства подготовлены и сладкие подарки для ребят из определенных категорий семей, которые они также получат в преддверии Нового года.

А для Центра детского и юношеского творчества города Харцызска, где занимаются школьники в дополнительных кружках и секциях, передан в подарок проектор для организации различных мероприятий.

Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение «Единой России» и министерство образования и науки Нижегородской области при содействии Дома народного единства.

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Теги:
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