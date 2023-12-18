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Политика

Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Нижнем Новгороде

22 декабря 2023 16:04  [1] Политика

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

Сегодня в Нижнем Новгороде (ул. Малая Покровская, 2а) открылся избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Сопредседателями штаба стали ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло и председатель комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

"Наша первая задача – совместно с другими регионами собрать не менее 300 тысяч подписей для регистрации кандидата. Сбор начнется уже с завтрашнего дня – 23 декабря и продлится до конца января. Уверены, подписей будет гораздо больше, чем требуется», - отметила Инна Наумова. По ее словам, она много общается с семьями участников СВО и для них другого кандидата, кроме как Владимира Путина, не существует. "О нем говорят, на него надеются, на него рассчитывают", - добавила она.

По словам Сергея Кабайло, избирательный штаб будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00 без перерыва и выходных. "Все, кто хочет выразить свою гражданскую позицию, могут прийти в указанные часы работы штаба и заполнить подписной лист, - пояснил он. – Сегодня в госпитале наши бойцы, которые проходят там лечение после ранения, сказали нам, что очень ждут нашего прихода, чтобы поставить подписи за Владимира Путина".

В рамках открытия активисты молодежных объединений подвели итоги проведения Нижним Новгородом года в статусе "Молодежной столицы России-2023", а также обозначили сопредседателям штаба основные наказы президенту страны. "За прошедшие 10 лет в сфере науки было сделано очень много для поддержки молодых ученых, появились гранты, стипендии. Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий, в рамках которого проводятся серьезные, знаковые для нашей страны мероприятия для молодых ученых - Всероссийский съезд молодых ученых или Всероссийский конгресс. Они позволяют настраивать научную коммуникацию для реализации в том числе и стратегии научно-технологического развития России, а также работы молодых ученых на благо страны", - сказал кандидат технических наук, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Александр Смыков.

Напомним, накануне избирательный штаб Владимира Путина начал свою работу в Москве. Владимиру Путину как самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на высший пост, действующий Президент сдал в Центризбирком в начале недели. А накануне ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для его поддержки.  Очередные выборы Президента РФ назначены на 15-17 марта 2024 года.

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