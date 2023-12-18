Дебаты о дресс-коде и питании в школах состоялись в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров встретился с учениками 7-9 классов "Школы 800" в региональном парламенте. Для школьников провели экскурсию, а затем устроили деловую игру "Заседание Законодательного Собрания".

Ключевой частью встречи для школьников стало посещение зала заседаний. Максим Ребров рассказал, как зарегистрироваться в системе и проголосовать, затем предложил разделиться школьникам на комитеты: питание в школе, дресс-код и учебная нагрузка. В каждом комитете был избран "председатель", который отстаивал мнение своей команды. Ученики спорили о необходимости введения свободной формы одежды в школах, о внедрении дополнительных точек питания в учебных заведениях, об отмене обязательного домашнего задания для учеников старшей школы.

"Почувствовала себя настоящим депутатом. Я защищала предложение о внедрении дополнительных точек питания, поскольку в школе мы проводим весь день – хочется перекусить. В столовой, как правило, только хлебобулочные изделия, а хочется чего-то быстрого и полезного. Отстаивать свою точку зрения оказалось очень сложно, тема вызвала много споров. Оказалось, что перед принятием "закона" необходимо предусмотреть абсолютно все: в данном случае аллергиков, места для питания детей, урны, лимит на питание и многое другое. Поняла, что быть депутатом – это огромная ответственность, конечно, не каждый к этому готов. Однако после мероприятия появилась мотивация учиться усерднее, чтобы в будущем появиться здесь в качестве сотрудницы. Хочу предлагать полезные инициативы для людей нашей области", - рассказала ученица 8 класса Виктория Миженная.

"Для нас это первый опыт такой деловой игры для школьников. Дети разные по возрасту, но насколько все осознанные, ответственные. Объяснил, что, нажимая на кнопку "ЗА" они принимают решение не только за себя, но и за всю область, а это почти 3 млн человек. У ребят были очень жаркие споры, остановить их было сложно, да и не хотелось. Так сильно они увлеклись процессом. Они аргументировано отстаивали свою позицию, было видно, что им не все равно. В ребятах чувствовалась любовь к школе, городу и области. Именно такая форма взаимодействия с ребятами помогает проявить в них чувства патриотизма, ответственности, показать какая она – работа депутата", - отметил Максим Ребров.

Он также отметил, что в следующем году в связи с 30-летием планируется большое количество мероприятий, связанных с гражданским образованием школьников.

Ранее сообщалось, что нижегородское Заксобрание организует викторину для учащихся в "Школе 800" в День Конституции РФ.