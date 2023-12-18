Более 5 тысяч км дорог отремонтировали в Нижегородской области за 5 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 5 тысяч км дорог отремонтировали в Нижегородской области за 5 лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства.

Так, в 2023 году году было приведено в нормативное состояние 1 220 километров – 7,4 млн кв. м нового покрытия. За счет областного бюджета в муниципалитетах отремонтировали почти 190 километров дорог.

В частности, в рамках ремонтной кампании 2023 года было обновлено 271,9 км дорог к учреждениям образования, более 130 км дорог к больницам, около 100 км пути к объектам спорта и туризма.

Также смонтировано 119 км линий освещения, обустроено 58 нерегулируемых пешеходных переходов, установлено 117 новых остановочных павильонов.

Всего на ремонт дорог в регионе было направлено более 8,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области в 2023 году.