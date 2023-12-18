Внешний долг России сократился на треть

Россия сумела достичь важного показателя: сократить свой внешний долг примерно на треть.Об этом в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин, сообщает телеканал "360".
"Его сокращают как наши ведущие компании, так и само государство. Возвращают вовремя кредиты, проводят такую политику, что их финансы делает более здоровыми и сбалансированными", — отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что во втором квартале 2023 года уровень внешнего долга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые в истории опустился ниже 15%.
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