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Общество

Нижегородские медучреждения получили новый транспорт

22 декабря 2023 19:12  [66] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Нижегородские медучреждения получили новый транспорт "Служба здоровья". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как рассказал губернатор, нижегородским врачам переданы 20 автомобилей скорой помощи и 19 внедорожников для участковых служб.

Все машины будут задействованы в районах Нижегородской области.

Также регион получил два передвижных медицинских комплекса "Флюорограф", закупленных за счет областных средств.

"На моей встрече с бизнесом в этом году представитель одного из предприятий Алексей Локтев предложил использовать возможности местных предприятий для системы здравоохранения. Так и появились эти два модуля на шасси ГАЗа, а оснащение – как раз от компании, в которой работает Алексей, – "Автомеханический завод". Использовать их будут в первую очередь для обследования жителей в отдаленных населенных пунктах", - рассказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется заключить контракт на поставку 56 автомобилей скорой помощи для работы в крупных городах области.

Ранее сообщалось, что более 53 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" за 2023 год.

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Теги:
Здравоохранение
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