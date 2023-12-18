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Общество

Нижегородские участники инклюзивного форума "Другой взгляд" присоединились к проекту "Открыто для всех"

23 декабря 2023 09:27  [105] Общество

В рамках Всероссийского инклюзивного форума "Другой взгляд" 11 компаний и организаций Нижегородской области подписали Национальный инклюзивный договор и присоединились к проекту "Открыто для всех". Об этом сообщают организаторы форума.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия "Россия — страна безграничных возможностей. Как стать примером и вовлекать других?", во время которой спикеры провели открытый диалог с приглашенными гостями о личном преодолении, карьерных возможностях и инструментах помощи людям с ОВЗ. Помимо этого, на встрече проходили тематические выставки, мастер-классы и презентация инклюзивных предложений команд-участников.

ООО "Риверстарт" подписало Национальный инклюзивный договор и выразило намерения делать свои услуги доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Компания создает многофункциональные платформы и сайты, а также адаптирует существующие веб-сервисы под требования людей, имеющих ограничения здоровья по зрению.

Нижегородское училище-интернат высказало намерения обеспечить архитектурную доступность учебного корпуса и общежития, разработать специальные адаптированные программы для учащихся с ОВЗ, а также реализовать комплексное сопровождение студентов с инвалидностью. В училище также планируется провести подготовку к конкурсу профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

Еще одно учебное заведение Нижегородской области включилось в проект "Открыто для всех" — детский клуб "Школа гениев". Это арт-студия для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и ментальными нарушениями. Компания планирует открыть отдельную группу для ребят с ОВЗ, а также принимать участие в благотворительных акциях и мастер-классах.

Спортивный клуб для глухих и слабослышащих "Вершина" обеспечивает возможности инклюзивных занятий спортом для глухих и слабослышащих людям. На базе компании реализуются три вида спорта: хоккей, бадминтон и баскетбол. В клубе числится более 120 спортсменов. "Вершина" планирует расширять спортивные направления, а также оказывать помощь в трудоустройстве и психологическую поддержку глухим и слабослышащим людям.

АНО Центр инклюзивных технологий в сфере повышения качества жизни людей с ОВЗ "Без ограничений" публично заявила о намерениях реализовать проект "Инклюзивный клуб" — пространство, полностью доступное для людей с инвалидностью разных категорий и свободное для посещения всеми желающими. Такое место позволит развивать взаимодействие людей с инвалидностью и здоровых в рамках культурных, спортивных, творческих, образовательных мероприятий, формировать правильное отношение к людям с ограничениями по здоровью.

Компания IRLive.ru занимается разработкой программно-аппаратных решений с интеграцией систем AR/VR. Команда проекта создает новый цифровой рынок и внедряет высокие технологии в повседневную жизнь людей с особыми потребностями. IRLive.ru планирует провести научные исследования и реализовать прототипы систем программно-аппаратных комплексов "Умный дом".

РОО "ФСНО" занимается развитием и популяризацией спортивного и адаптивного скалолазания. Подписав договор, Федерация скалолазания планирует продолжать проводить инклюзивные занятия по реабилитации для детей и подростков, а также разрабатывать новые спортивно-медицинские практики. Более того, планируется реализация программы сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью.

R-Top — агентство интернет-маркетинга полного цикла. Компания стала участником проекта "Открыто для всех" и высказала намерения разработать инновационный сервис, который обеспечит доступность информации для слабовидящих и слепых пользователей интернета. В его основе лежит искусственный интеллект, который с помощью передовых алгоритмов будет анализировать структуру и содержание сайтов, делать выводы о степени их доступности для слабовидящих и слепых посетителей, а также рекомендации по его улучшению.

Многопрофильный центр "Семья" предоставляет социальные услуги в форме обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах. Компания планирует внедрять модели сопровождения молодых инвалидов, организовывать мастерские социальной занятости в рамках подписания Национального инклюзивного договора. Инклюзивные практики помогут самореализации и социализации ЛСИ и формированию у них навыков самостоятельности в бытовой и социальной средах.

ООО "РТ-КАРГОЛИФТ" стало участником проекта "Открыто для всех" и планирует разработку и производство подъемников для посадки инвалидов в пассажирские транспортные средства. Компания также намерена развивать инклюзивное трудоустройство людей с инвалидностью.

Сервис "Время автобуса" также подписал Национальный инклюзивный договор и выразил готовность адаптировать интерфейс приложения, улучшить получение информации и разработать дополнительные функции информирования так, чтобы сервисом могли пользоваться незрячие и слабовидящие люди. Компания планирует масштабировать сервис в других регионах России, чтобы обеспечить доступность среды как можно большему числу граждан с ОВЗ.

"Открыто для всех" — это программа вовлечения негосударственного сектора, бизнеса в создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью, которая реализуется в рамках Национальной социальной инициативы АСИ.

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Теги:
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