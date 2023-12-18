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Общество

"Автобан" наградил лучших сотрудников после открытия трассы М-12

23 декабря 2023 10:08  [75] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

В компании "Автобан" прошла церемония награждения после полного открытия скоростной трассы М-12.

Как сообщили в пресс-службе "Автобана", руководители подразделений и заместитель генерального директора по управлению персоналом Ольга Семухина вручили награды выдающимся работникам 6-го этапа М-12.

Участок 6 этапа — это четырехполосная дорога категории 1Б, по две полосы с расчетной скоростью движения 120 км/час в каждую сторону. На этом участке М-12 также находятся 25 мостов, 11 путепроводов для связи разобщенных территорий, 6 проездов для сельхозтехники, два экодука, один зверопереход и одна транспортная развязка. Пропускная способность 6 этапа составляет 10–40 тыс. автомобилей в сутки.

Напомним, что скоростную трассу М-12"Восток" Москва - Казань официально открыли 21 декабря.

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Теги:
М-12
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