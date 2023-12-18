Нижний Новгород передал статус "Молодежной столицы" Москве и Владивостоку Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Нижний Новгород передал статус "Молодежной столицы" Москве и Владивостоку.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, в ходе подведения итогов Всероссийской премии "Время молодых" нижегородская молодежь завоевала сразу четыре награды.

Так, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева стала "Министром молодежи-2023".

Проректор по молодежной политике и воспитательной работе ННГАСУ Татьяна Старова победитела в номинации "Будущее молодых".

Кроме того, регион занял первое место в номинации "Диалог молодых" за информационную работу.

Нижегородский молодежный центр "Высота" занял 3-е место в номинации "Команда молодежного центра".

Глеб Никитин поздравил всех молодых лидеров региона с этим значительным достижением. Он также добавил, что в 2024 году "Молодежной столицей" России станут сразу два города - Москва и Владивосток.

Ранее сообщалось, что обучающая стажировка в сфере гражданской активности и молодежной политики для волонтеров из 17 регионов РФ прошла в Нижнем Новгороде.