Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Нижний Новгород передал статус "Молодежной столицы" Москве и Владивостоку.
Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, в ходе подведения итогов Всероссийской премии "Время молодых" нижегородская молодежь завоевала сразу четыре награды.
Так, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева стала "Министром молодежи-2023".
Проректор по молодежной политике и воспитательной работе ННГАСУ Татьяна Старова победитела в номинации "Будущее молодых".
Кроме того, регион занял первое место в номинации "Диалог молодых" за информационную работу.
Нижегородский молодежный центр "Высота" занял 3-е место в номинации "Команда молодежного центра".
Глеб Никитин поздравил всех молодых лидеров региона с этим значительным достижением. Он также добавил, что в 2024 году "Молодежной столицей" России станут сразу два города - Москва и Владивосток.
Ранее сообщалось, что обучающая стажировка в сфере гражданской активности и молодежной политики для волонтеров из 17 регионов РФ прошла в Нижнем Новгороде.
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