Нижегородский бизнес оценил на 4,2 балла свою удовлетворенность прохождением проверок в 2023 году Бизнес

Нижегородский бизнес оценил на 4,2 балла свою удовлетворенность прохождением проверок в 2023 году.

В течение 2022-2023 гг. министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводило опрос предпринимателей об уровне административного давления со стороны органов контроля. По поручению президента Владимира Путина в 2023 году продолжает действовать режим отмены ряда проверок бизнеса, в декабре мораторий был продлен на 2024 год. Тем не менее, по некоторым основаниям проверки разрешены, и органам власти важно знать, какие вопросы возникают у представителей бизнеса по поводу их проведения.

Внимание в опросе уделялось таким критериям, как среднее количество контрольных мероприятий в год, приходящихся на хозяйствующий субъект; доля компаний, столкнувшихся с давлением; оценка удобства и понятность прохождения контрольных мероприятий.

Итоги опроса показали, что процедуры прохождения проверок понятны и удобны для бизнеса. О фактах давления со стороны контрольных органов опрошенные не сообщили. Также отмечено небольшое снижение среднего количества контрольных мероприятий. Оно составило одну проверку на одного респондента к 1,12 в 2022 году.

"На фоне сокращения количества проверок все больше внимания уделяется профилактическим визитам и онлайн-самопроверкам бизнеса. В 2023 году проведено свыше тысячи профвизитов и 135 тысяч самопроверок на нижегородском портале "Электронный инспектор". Средняя продолжительность таких "самообследований" составляет всего 35 минут. Это намного меньше, чем продолжительность проверки или профилактического визита, к тому же помогает оценить себя и предотвратить начисление штрафных санкций", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

В 2023 году нижегородское Минэкономразвития также создало "Портал КНД". Здесь бизнес может получить консультации по различным аспектам контрольно-надзорной деятельности и дать оценку органам регионального контроля. Публичный рейтинг постоянно обновляется.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели с 2024 года смогут подавать документы на сделки с недвижимостью в режиме онлайн.