Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
23 декабря 2023 13:02  [72] Женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря
22 декабря 2023 14:09  [265] Жительницу Павлова будут судить за убийство знакомого
22 декабря 2023 10:16  [473] Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря
21 декабря 2023 14:35  [378] Виновника смертельной аварии на Стригинском мосту отправили в колонию на 5 лет
21 декабря 2023 13:27  [392] Доследственную проверку организовали в связи с травмированием младенца в нижегородской маршрутке
20 декабря 2023 18:20  [488] Житель Арзамаса подозревается в убийстве знакомой
19 декабря 2023 13:14  [396] Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе
19 декабря 2023 12:47  [519] Две нарколаборатории по производству мефедрона закрыли в Нижегородской области
19 декабря 2023 10:18  [475] Один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске
18 декабря 2023 18:52  [562] Прокуратура проверяет обстоятельства травмирования ученика нижегородской школы
Происшествия

Женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря

23 декабря 2023 13:02  [72] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина 1948 года рождения стала жертвой пожара, который произошел утром 23 декабря в жилом доме по ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Согласно информации, после поступления сигнала о возгорании спасатели смогли эвакуировать из здания 25 человек.

Также пять человек было спасено при помощи дыхательных масок.

Менее чем через 30 минут после сообщения пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Всего было задействовано 46 человек и 12 единиц техники.  Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников "Нижегородской ярмарки" спасли людей на пожаре в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph