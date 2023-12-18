Женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина 1948 года рождения стала жертвой пожара, который произошел утром 23 декабря в жилом доме по ул. Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Согласно информации, после поступления сигнала о возгорании спасатели смогли эвакуировать из здания 25 человек.

Также пять человек было спасено при помощи дыхательных масок.

Менее чем через 30 минут после сообщения пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Всего было задействовано 46 человек и 12 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников "Нижегородской ярмарки" спасли людей на пожаре в Нижнем Новгороде.