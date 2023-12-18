Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде временно изменен из-за обрыва провода Общество

Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде временно изменен из-за обрыва провода. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

"В связи с обрывом контактного провода автомобилем на улице Кузбасской, временно изменено движение троллейбусов маршрута №25. От микрорайона Мещерское озеро до кинотеатра "Москва" троллейбусы данного маршрута движутся по маршруту №25, после продолжают движение по маршруту №10 до остановки "Авторынок "Московский", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамвайный маршрут №19 в Нижнем Новгороде возобновит работу 25 декабря.