Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде временно изменен из-за обрыва провода. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
"В связи с обрывом контактного провода автомобилем на улице Кузбасской, временно изменено движение троллейбусов маршрута №25. От микрорайона Мещерское озеро до кинотеатра "Москва" троллейбусы данного маршрута движутся по маршруту №25, после продолжают движение по маршруту №10 до остановки "Авторынок "Московский", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трамвайный маршрут №19 в Нижнем Новгороде возобновит работу 25 декабря.
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