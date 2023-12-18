Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по акробатическому рок-н-роллу пройдут 24 декабря Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

24 декабря состоятся Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования пройдут в ФОКе "Приокский" с 11.00. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, в различных дисциплинах и возрастных категориях соревнований примут участие около 300 спортсменов. Зрители также яркие зрелищные номера в парных выступлениях и в дисциплине "формейшн".

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 многофункциональных спортивных площадок, в 2023 году планируем добавить еще, как минимум, 25. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта", – заявил Юрий Шалабаев.