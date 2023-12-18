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Спорт

Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по акробатическому рок-н-роллу пройдут 24 декабря

23 декабря 2023 15:30  [107] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

24 декабря состоятся Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования пройдут в ФОКе "Приокский" с 11.00. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. 

Как рассказали в департаменте, в различных дисциплинах и возрастных категориях соревнований  примут участие около 300 спортсменов. Зрители  также яркие зрелищные номера в парных выступлениях и в дисциплине "формейшн".

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 многофункциональных спортивных площадок, в 2023 году планируем добавить еще, как минимум, 25. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта", – заявил Юрий Шалабаев.

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Теги:
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