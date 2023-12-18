Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли более 110 тысяч жителей Нижнего Новгорода Общество

Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" в 2023 году приняли более 110 тысяч жителей Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По данным мэрии, направлениями-лидерами по заявкам в Нижнем Новгороде стали "Наши дороги" (43 инициативы), "Молодежная политика" (23 инициативы) и "Всё лучшее детям!" (11 инициатив).

Самыми активными районами по числу проголосовавших признаны Автозаводский, Сормовский и Канавинский.

По 2 тысячи голосов набрали проекты в Канавинском и Московском районах, добавил мэр.

"Вам решать!" не только помогает претворить в жизнь свои идеи, но и по-настоящему сплачивает: за проекты голосуют целые дворы, родительские активы, творческие коллективы. Спасибо всем вам за такое активное участие в развитии родного города и тем, кто помогал жителям собирать необходимые документы и оформлять заявки!",- написал глава города.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев.