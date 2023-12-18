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Спорт

Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили стал игроком ФК "Пари НН"

23 декабря 2023 17:07  [107] Спорт

Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили подписал контракт с "Пари НН" на правах аренды до конца этого сезона. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

Константину Марадишвили 23 года, он является воспитанником ЦСКА. В 2019 году начал играть за армейский клуб в РПЛ. В сентябре 2021 года перешел в "Локомотив".

Выступая за столичные клубы, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи в российской Премьер-лиге. Привлекался в юношеские сборные и в молодежную сборную России.

Как сообщалось ранее, ФК "Пари НН" подписал контракт с тремя нижегородскими футболистами.

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Теги:
Футбол
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