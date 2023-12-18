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Политика

Сбор подписей за кандидата на выборы президента РФ Владимира Путина стартовал в Нижегородской области

23 декабря 2023 20:45  [125] Политика
Фото: Региональный избирательный штаб

Фото: Региональный избирательный штаб

23 декабря 2023 года в стране стартовал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. В Нижегородской области партийные активисты и волонтеры начали работу по сбору подписей в местах массового пребывания людей: в торговых центрах и на улицах городов.

В регионе открыт штаб поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. В первый день сбора подписей шла активная работа в торговом центре "Фантастика". 

"Как только я услышал по телевидению, что начался сбор подписей за кандидата в президенты Владимира Путина – решил, что надо найти способ и отдать свою подпись. Я родился в 1971 году и помню времена, когда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стабильность", - отметил житель города Анатолий Наумов, оставляя свою подпись.

В "Фантастике" сегодня прошел сбор подписей. Подходят ребята, молодежь, даже очередь была среди тех, кто готов отдать подпись за выдвижение нашего национального лидера. Мы его поддерживаем и абсолютно уверены, что он как самовыдвиженец, зарегистрируется на выборы", - добавил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков. 

Напомним, 18 декабря Владимир Путин лично подал пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в ЦИК. Для регистрации на выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Сбор подписей продолжится до конца января. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Теги:
Владимир Путин Выборы
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