Нижегородцы могут принять участие в проекте "Цифровой ликбез" Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в новом сезоне Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", запущенном в поддержку нацпроекта "Цифровая экономика".

"Сегодня интернет-ресурсы сопровождают нас во всех сферах жизни. Чтобы уверенно пользоваться всеми благами цифрового пространства, важно знать о правилах поведения в сети, научиться видеть возможные «ловушки» кибермошенников, чтобы в них не попадаться. Проект "Цифровой ликбез" в доступной форме раскрывает вопросы защиты своих данных", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Всероссийский просветительский проект реализуется в течение учебного года, в котором несколько сезонов, каждый из которых организован вместе с одним из партнеров. В четвертом сезоне этого учебного года партнером проекта стал благотворительный фонд "Вклад в будущее", который подготовил три мультипликационных ролика по темам: "Культура работы с данными", "Цифровой след" и "Информационный шум".

Благодаря видеороликам школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.

Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.