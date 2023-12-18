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Общество

Более 100 ученых и педагогов приняли участие во всероссийской конференции "Саморазвитие человека" в НГПУ им. Минина

25 декабря 2023 09:04  [85] Общество
Фото: пресс-служба НГПУ им. Минина

Фото: пресс-служба НГПУ им. Минина

В Мининском университете Нижнего Новгорода состоялась всероссийская конференция "Саморазвитие человека", участие в мероприятии приняли более 100 педагогов и ученых. Об этом сообщает пресс-служба НГПУ.

Как рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков, ежегодно на площадке Мининского университета проходит порядка 70 различных конференций, посвященных педагогике и науке. Молодые ученые обсуждают образовательную повестку с известными специалистами.

В этот раз почетным гостем мероприятия стала дочь известного ученого -заслуженный эколог РФ, аудитор Национальной палаты экологических аудиторов Клара Романова. 

Главными темами стали методики саморазвития человека и педагогические технологии Кимы Вазиной, а также актуальные вопросы и проблемы современной педагогики как науки.

"Многие наши студенты планируют связать свою жизнь с наукой. Мы со своей стороны поддерживаем их, создавая на базе вуза диссертационные советы, привлекая молодых ученых к проектной деятельности, а также поддерживая их с помощью специальных и именных стипендий", - добавил Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что Диссертационный совет по психологии открылся в НГПУ им. Минина.

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Теги:
НГПУ Образование
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