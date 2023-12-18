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Происшествия

Пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

25 декабря 2023 09:28  [57] Происшествия

Пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, 63-летней женщине на мобильный телефон позвонила якобы сотрудница Центробанка.

Далее, в ходе разговора аферистка убедила потерпевшую, что на ее имя пытаются взять несколько кредитов в разных банков.

Для "сохранности сбережений" пенсионерке порекомендовали незамедлительно перевести 491 тыс. рублей на безопасный счет.

Пожилая нижегородка, взяв еще два кредита, выполнила все рекомендации мошенников и в итоге лишилась всех денежных средств.

Возбуждено дело, преступников ищут. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 500 тысяч рублей.

 

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Теги:
Мошенничество
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