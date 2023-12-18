Мобильные офисы налоговой службы смогут посетить нижегородцы с 25 по 28 декабря Общество

Жителей Нижегородской области приглашают посетить мобильные офисы налоговой службы с 25 по 28 декабря. Дополнительно офис открыт в научно-культурном центре.

Режим работы мобильных офисов осуществляется по следующему графику:

25 декабря – с 11.00 до 14.00 (Научно-культурный центр, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д.2А);

26 декабря – с 16.00 до 19.00 (ТЦ "Дзержинец" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.66);

26 декабря – с 15.00 до 17.00 (ТРЦ "Жар-Птица", г. Н. Новгород, Советская площадь, д.5);

27 декабря – с 16.00 до 20.00 (ТЦ "Лента", г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д.11);

27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТРЦ "НЕБО", г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д.82);

27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТЦ "Богатырь", г. Лысково, ул. Первая заводская, д.1);

27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТЦ "Караван", г. Урень, ул. Механизаторов, д.35);

27 декабря – с 15.00 до 19.00 (ТЦ "Зеркало", г. Бор, ул. Ленина, д.113Б);

27 декабря – с 15.00 до 18.00 (ТЦ "Муравей", г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.33);

27 декабря – с 15.00 до 18.00 (ТЦ "Лента", г. Н. Новгород, ул. Ореховская, д.15, к.1);

28 декабря – с 9.00 до 12.00 (Центральный рынок, г. Павлово, пл. Базарная, д.1В).

В рамках работы мобильных офисов, не посещая налоговую инспекцию, жители региона могут узнать о наличии задолженности по налогам, способах уплаты налогов, а также о преимуществах использования сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

При желании можно предоставить согласие на информирование о наличии задолженности и задать сотрудникам налоговых инспекций интересующие вопросы о налогах.