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Общество

Мобильные офисы налоговой службы смогут посетить нижегородцы с 25 по 28 декабря

25 декабря 2023 09:42  [65] Общество

Жителей Нижегородской области приглашают посетить мобильные офисы налоговой службы с 25 по 28 декабря. Дополнительно офис открыт в научно-культурном центре.

Режим работы мобильных офисов осуществляется по следующему графику: 

25 декабря – с 11.00 до 14.00 (Научно-культурный центр,  с. Большое Болдино, ул. Восточная, д.2А);
26 декабря – с 16.00 до 19.00 (ТЦ "Дзержинец" г. Дзержинск, пр. Ленина, д.66);
26 декабря – с 15.00 до 17.00 (ТРЦ "Жар-Птица", г. Н. Новгород, Советская площадь, д.5);
27 декабря – с 16.00 до 20.00 (ТЦ "Лента", г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д.11);
27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТРЦ "НЕБО", г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д.82);
27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТЦ "Богатырь", г. Лысково, ул. Первая заводская, д.1);
27 декабря – с 14.00 до 18.00 (ТЦ "Караван", г. Урень, ул. Механизаторов, д.35);
27 декабря – с 15.00 до 19.00 (ТЦ "Зеркало", г. Бор, ул. Ленина, д.113Б);
27 декабря – с 15.00 до 18.00 (ТЦ "Муравей", г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.33);
27 декабря – с 15.00 до 18.00 (ТЦ "Лента", г. Н. Новгород, ул. Ореховская, д.15, к.1);
28 декабря – с 9.00 до 12.00 (Центральный рынок, г. Павлово, пл. Базарная, д.1В).

В рамках работы мобильных офисов, не посещая налоговую инспекцию, жители региона могут узнать о наличии задолженности по налогам, способах уплаты налогов, а также о преимуществах использования сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

При желании можно предоставить согласие на информирование о наличии задолженности и задать сотрудникам налоговых инспекций интересующие вопросы о налогах.

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