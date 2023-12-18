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Общество

Первые 30 мастеров АО "Теплоэнерго" прошли обучение по программе повышения квалификации в Мининском университете

25 декабря 2023 10:45  [64] Общество

В Мининском университете прошло вручение удостоверений мастерам АО "Теплоэнерго", завершившим обучение по программе повышения квалификации. В течение месяца 30 сотрудников предприятия углубляли свои знания по профилю "Мастер участка" с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Устройства, оборудование и элементы систем теплоснабжения". 

Обучение стало возможным благодаря победе заявки АО "Теплоэнерго" на участие в федеральном проекте по организации Корпоративного центра опережающей подготовки по критической ключевой должности "мастер участка". АО "Теплоэнерго" первое из промышленно-производственных предприятий Нижегородской области приняло участие в этом федеральном проекте. 

С участием представителей "Агентства развития профессионального мастерства" ("Ворлдскиллс Россия") был сформирован и утвержден корпоративный стандарт по должности "Мастер участка" и совместно с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина разработана образовательная программа повышения квалификации по должности "Мастер участка" (оперативный руководитель). 

Образовательная программа была поддержана специалистами технического блока АО "Теплоэнерго" и преподавателями института непрерывного образования Мининского университета. Курс объемом в 72 часа включал в себя лекции от специалистов факультета управления социально-технических сервисов, командные тренинги, освоение практик эффективного управления людьми и коммуникации внутри коллектива. Также занятия проходили на базе производственных объектов АО "Теплоэнерго".

Документы об успешном прохождении обучения по программе повышения квалификации мастерам АО "Теплоэнерго" вручали ректор Мининского университета Виктор Сдобняков и заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации – технический директор Сергей Прокофьев. 

Приветствуя участников, Виктор Сдобняков отметил, что ему понятна специфика работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики - ранее, в должности заместителя главы города он курировал работу коммунальных предприятий. 

"Наш вуз реализует программы дополнительного профессионального образования для различных категорий обучающихся. Мы завершили первый и очень серьезный этап совместной с Теплоэнерго работы по повышению квалификации ключевой для предприятия профессии – мастер участка. Эту работу мы планируем продолжать и в дальнейшем, отвечая на существующий запрос и потребности наших ресурсоснабжающих предприятий. Ведь от квалификации этих людей зависят комфортные условия нашей повседневной жизни", - подчеркнул Виктор Сдобняков.  

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Теги:
НГПУ Теплоэнерго
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