Турпоток из Нижнего Новгорода в Великий Устюг с начала осени 2023 года вырос на 52% Общество

C начала осени число туристов из Нижнего Новгорода, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло на 52%. В январе 2024 года ожидается еще большее увеличение турпотока.

К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Нижний Новгород опередил по количеству путешественников в "сказочную" резиденцию Деда Мороза все города центральной части России за исключением Кирова.

Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из городов центральной части страны стабилен и в целом увеличился с прошлого года на 40%.

Наибольший поток туристов в Великий Устюг приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно во время осенних школьных каникул и 18 ноября – в день рождения российского Деда Мороза. В первый месяц 2023 года Великий Устюг посетили почти в 2 раза больше нижегородцев, чем предыдущей осенью.

В среднем каждый путешественник из Нижнего Новгорода при посещении новогоднего комплекса расходует около 800 мегабайт. Такого объема достаточно, например, чтобы отправить в семейный чат свыше 200 селфи с новогодним волшебником.

Нижегородцы, не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Всего за первые недели декабря абоненты оператора из региона потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза почти столько же трафика, как и за аналогичный период прошлого года.