Более 300 детей приняли участие в новогодних елках в Штабе общественной поддержки Нижегородской области Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Штабе общественной поддержки Нижегородской области завершился марафон новогодних елок. В них приняли участие более 300 детей, в том числе из семей участников СВО, малообеспеченных семей, детей из детских домов, детей с особенностями развития здоровья.

Всех участников ждали новогодние игры и конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой и сладкие подарки, а также различные мастер-классы. Так, на одной из елок в рамках партпроекта "Крепкая семья" активисты РО ВОД "Отцы России" по Нижегородской области научили ребят лепить из воздушного пластилина новогодние игрушки на елку.

"Мы позвали на праздник ребят, чьи папы сейчас находятся или, к сожалению, погибли в зоне СВО, чтобы поддержать их и подарить им немного предновогоднего волшебства и хорошего настроения", - рассказал участник движения Святослав Мышаев.

"Я слепил двух горлиц. Одну из них отдам своему близкому человеку, а другую оставлю себе. И пока у нас в руках есть эти горлицы, мы будем друзьями, - отметил один из участников мастер-класса Гордей. – А еще вместе с Дедом Морозом мы играли в «горячо-холодно», водили хороводы. Нам очень понравилось".

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.