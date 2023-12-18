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Еврозима установится в Нижегородской области в последнюю неделю декабря

25 декабря 2023 13:30  [100] Общество

На прошлой неделе Нижегородскую область накрыла мощная оттепель: и хотя декабрь отличился рекордными снегопадами, атлантическое тепло наполовину "съело" сугробы. Но заключительная неделя года также ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых слабыми ежедневными снегопадами. При этом среднесуточная температура воздуха станет отрицательной, что прекратит процесс интенсивного снеготаяния и позволит сугробам немного подрасти.

Кроме того, на этой неделе нас ждёт низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Показатели барометров придут в норму только к началу следующей недели.

25 и 26 декабря ожидается переменная облачность, -3..-4°, будет идти небольшой снег. В понедельник ветер западный, умеренный - до 3 м/с, а во вторник - повернёт с востока и практически стихнет.

27 декабря характер погоды особо не изменится, только к вечеру мороз окрепнет до -5°, ночью до -7°.

В четверг и в пятницу температура сохранится в пределах -5...-6°, будет пасмурно, а ветер немного усилится. В ночное время местами температура опустится до -10°.

А вот в ночь на субботу в регион пробьётся очередная порция тёплого воздуха, и столбики термометров стремительно поползут вверх.

Так, 30 декабря днём синоптики прогнозируют уже -1...+1°, 31 декабря и 1 января - 0...-1°. И все эти дни будет идти снег.

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