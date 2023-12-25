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Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания принимают участие в акции "Ёлка желаний"

25 декабря 2023 15:28  [91] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и депутаты регионального парламента исполнят новогодние желания юных нижегородцев в рамках акции "Ёлка желаний".

В этом году спикер регионального парламента Евгений Люлин исполнит мечту 14-летнего Никиты из Дзержинска, загадавшего в подарок каркасный бассейн.

"Желание необычное, такого мне ещё ни разу не доставалось. Но на то и Новый год, чтобы любая мечта была исполнена. Лично для меня дарить подарки всегда интереснее. Когда кого-то делаешь счастливее своим вниманием и заботой, от этого радостнее вдвойне", - отметил Евгений Люлин.

К участию в акции присоединился заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев, а также депутаты Татьяна Гриневич, Владислав Атмахов, Олег Кирица, Владимир Солдатенков и Андрей Тарасов.

Денис Бакиев исполнит желание 9-летнего Михаила из Дзержинска, который мечтает о велосипеде. Двухколёсного друга на Новый год ждут 8-летний Ярослав из города Кулебаки и юный спортсмен Кирилл из Дзержинска. Исполнят мечту мальчиков депутаты Олег Кирица и Владислав Атмахов.

"В детстве я мечтал о том, чтобы родители в Новый год были дома, чтобы собраться всей семьёй за праздничным столом. Конечно, у Деда Мороза просили и игрушки, и велосипеды в том числе. Ведь это не только мобильное средство передвижения, но и отличное подспорье в ведении здорового образа жизни", - рассказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Кирица.

А вот 5-летний Дима из города Зугрэса (Донецкая Народная Республика) в подарок попросил самокат. Это желание с ёлки снял депутат Андрей Тарасов.

"Вспоминаю себя в пять лет – я тогда мечтал о пожарной машине, как и многие мои сверстники. Тогда большинство ребят хотели быть пожарными или космонавтами. Эти профессии тогда были в особом почёте. На мои детские годы пришлось знаковое для страны событие – первый полёт человека в космос и все мечтали стать, как Гагарин", - поделился Андрей Тарасов.

Депутат Владимир Солдатенков пообещал удивить новогодним подарком 7-летнего жителям Автозаводского района Максима. Мальчик загадал подарок-сюрприз. А вот Арсений из Харцызска (ДНР) с юных лет намерен всерьёз заняться физической подготовкой – он попросил гантели. Это желание досталось депутату Татьяне Гриневич, которая сама с детства увлекалась спортом.

"Я с юных лет мечтала о новых шиповках, давали их только лучшим спортсменам. Когда мне их подарили, счастью не было предела. В них участвовала в областном первенстве по лёгкой атлетике и как же было здорово бежать в них по стадиону Локомотив, где тогда положили новое покрытие", - рассказала депутат.

Ранее сообщалось, что дзержинские депутаты стали участниками акции "Ёлка желаний". Олег Лавричев дал старт акции "Ёлка желаний" в Гордуме Нижнего Новгорода.

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Теги:
Ёлка желаний Законодательное собрание
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