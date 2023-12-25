Сказочный Ледовый лабиринт от Эн+ начали строить в Автозаводском парке Общество

29 декабря в 17:00 в Автозаводском парке состоится торжественное открытие зимнего городка, главным украшением которого станет Ледовый лабиринт с разноцветной подсветкой общей площадью более 600 кв. метров.

Новая зимняя инсталляция станет новогодним подарком энергохолдинга Эн+ для нижегородцев и гостей города. Его появлению предшествовала большая работа – выбор места размещения и изучение погодных особенностей, подготовка 3D-макета лабиринта и расчет объема льда. Строительство объекта началось в середине декабря. Все это время на площадке работает 12 скульпторов, которые превращают лед в изящные фигуры. Всего будет использовано более 90 кубов льда. Из него будет сделан не только ледовый "Лабиринт Эн+". Зимний городок украсят стелы и двухметровый ледовый арт-объект "Книга желаний".

На территории Зимнего городка – 2, 4, 6 января с 16:00 до 18:00 и 3, 5 января с 12:00 до 14:00 пройдут ледовые дискотеки и подвижные игры для детей. Зимний городок от энергохолдинга станет одной из главных площадок города в новогодние праздники.

"Уверен, что Зимний городок, где располагается еще и удивительно красивая фотозона с нашими световыми объектами, станет отличным местом для детских забав, взрослых прогулок и ярких интересных фотографий. Приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нашим мероприятиям, гулять и загадывать новогодние желания", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Также 8 января для всех любителей активного отдыха Эн+ организовывает спортивны фестиваль "Бросай салат, вставай – на лыжи". Он состоится на Щелоковском хуторе (ул. Корейская, 22). В программе мероприятия лыжные забеги, в том числе и костюмированные, спортивные мастер-классы для детей и взрослых, развлекательная программа, сладкие сувениры.

Более подробно с новогодней программой мероприятий от энергохолдинга можно ознакомиться на сайте #Зажигай | Новый Год с Эн+ (newyearenergy.ru), а также в телеграмм-канале ГК "Волгаэнерго" https://t.me/energetikiNignego. Вход на все мероприятия свободный.

*В зависимости от погодных условий, дата и время проведения мероприятий может изменяться.