Студенты Мининского университета подготовили праздник для детей участников СВО Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошел новогодний праздник для детей участников СВО. Его провели в Точке кипения Мининского университета. В мероприятии приняли участие более 160 человек, среди них родители и более 80 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

"Новый год – время чудес, когда сказка приходит в гости к каждому, кто ее ждет. Благодаря студентам Мининского университета, Общественной палате Нижнего Новгорода и партии "Единая Россия" эта сказка пришла в гости к детям, чьи отцы выполняют боевые задачи в зоне СВО. Приятно, что студенты с искренним энтузиазмом и энергией отнеслись к идее организации праздника для ребят. Это еще раз доказывает, что будущие учителя, которых готовит университет, воспитываются в духе патриотизма, любви к Родине и заботы о ближних", - сказал депутат Государственной Думы Роман Любарский.

Мероприятие прошло в рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. Новогодний праздник для ребят провели студенты из педагогических отрядов вуза, волонтеры Мининского университета, представление подготовила студенческая театральная студия "Жест".

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что праздник для детей участников СВО вуз организует второй год подряд.

"Новогоднее чудо обязательно должно присутствовать в жизни каждого ребенка. И особенно у ребят, чьи родители сейчас находятся далеко и выполняют важнейшие для нашей страны задачи. Поэтому в этом году Мининский университет вновь организовывал новогодний праздник для детей участников СВО. Наши студенты-активисты с большим энтузиазмом подошли к этой идее и подготовили насыщенную и интересную программу. Положительные эмоции наших гостей стали лучшим доказательством, что все получилось. Кстати, это не единственная акция университета: ранее был организован сбор гуманитарной помощи для участников СВО, а также студенты и преподаватели университета помогают с учебой детям из новых регионов в рамках совместной с партией "Единая Россия" волонтерской акции "Научитель", - отметил Виктор Сдобняков.

Программа новогоднего праздника включала в себя театрализованное новогоднее представление, новогодние конкурсы, творческие мастер-классы. Также каждый ребенок получил подарок от "Единой России".

"Мы видим, как сильна региональная и федеральная поддержка ветеранов СВО и их семей. Нижегородский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" не мог пройти мимо поздравления самых маленьких членов семей бойцов с Новым годом. Хотелось бы отдельно поблагодарить волонтеров #МЫВМЕСТЕ и благотворителей, которые закупили подарки, за такой прекрасный праздник для наших подопечных", - поделилась руководитель Нижегородского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

"Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ в Нижегородской области не оставляет без внимания семьи участников СВО – особенно это касается детей, которые каждый год с нетерпением ждут праздника. Вместе с организациями, которые весь год помогали участникам СВО и их семьям мы решили сделать этот праздник, судя по отзывам приглашенных, у нас все получилось", - поделился руководитель нижегородского регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Егор Звягинцев.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают помощь военнослужащим и их семьям, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Поддержка военнослужащих и их семей сегодня является приоритетной задачей для представителей всех уровней власти и депутатского корпуса, различных общественных организаций. В октябре 2022 года в Нижегородской области на базе Дома народного единства был создан и начал работу координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. Также работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде. А на базе общественных приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.