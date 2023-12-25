Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов НОДКБ Общество

Фото: Алексей Никонов

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области 25 декабря провели традиционную предновогоднюю акцию для маленьких пациентов Нижегородской областной детский больницы. Она организуется уже четвёртый год подряд.

Сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда в костюмах Дедов Морозов появились в окнах палат, спустившись с крыши. А Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой поднялись к окнам палат с помощью коленчатого подъемника и пожелали детям здоровья и счастья.

В общей сложности в поздравлении ребят принимали участие 20 человек личного состава.

Как рассказал замначальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексей Пономарёв, в этом году к поздравлению привлекли символ наступающего года – летающего деревянного дракона, из пасти которого извергался настоящий огонь. Это вызвало у маленьких пациентов искреннее удивление и восторг.

Зам губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин поблагодарил коллег из МЧС, которые, по традиции, радуют юных нижегородцев.

"Многие из ребят сейчас находятся на длительном лечении, кто-то из них не только встретит Новый год, но и проведет январские праздники в стенах больницы. Результат такой доброй акции – яркие впечатления и хорошее настроение, которые обязательно помогут выздоровлению детей", – сказал он.

"Хочу выразить огромную благодарность и администрации НОДКБ, и представителям МЧС! Вы сегодня подарили детям ВОЛШЕБСТВО!" - поделилась эмоциями в соцсетях мама одного из ребятишек.