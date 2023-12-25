Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов НОДКБ

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Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области 25 декабря провели традиционную предновогоднюю акцию для маленьких пациентов Нижегородской областной детский больницы. Она организуется уже четвёртый год подряд.
Сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда в костюмах Дедов Морозов появились в окнах палат, спустившись с крыши. А Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой поднялись к окнам палат с помощью коленчатого подъемника и пожелали детям здоровья и счастья.
В общей сложности в поздравлении ребят принимали участие 20 человек личного состава.
Как рассказал замначальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексей Пономарёв, в этом году к поздравлению привлекли символ наступающего года – летающего деревянного дракона, из пасти которого извергался настоящий огонь. Это вызвало у маленьких пациентов искреннее удивление и восторг.
Зам губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин поблагодарил коллег из МЧС, которые, по традиции, радуют юных нижегородцев.
"Многие из ребят сейчас находятся на длительном лечении, кто-то из них не только встретит Новый год, но и проведет январские праздники в стенах больницы. Результат такой доброй акции – яркие впечатления и хорошее настроение, которые обязательно помогут выздоровлению детей", – сказал он."Хочу выразить огромную благодарность и администрации НОДКБ, и представителям МЧС! Вы сегодня подарили детям ВОЛШЕБСТВО!" - поделилась эмоциями в соцсетях мама одного из ребятишек.
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