Нижегородская областная фармация подвела итоги работы в 2023 году Общество

Как единственный поставщик лекарственных препаратов (ЛП) и медицинских изделий (МИ) в подведомственные региональному министерству здравоохранения медицинские организации в 2023 году ГП НО "НОФ" выполнила свою функцию в полном объеме: потребности лечебных учреждений удовлетворялись в соответствии с заявками, с надлежащим качеством и точно в срок.

Большую роль в этом процессе играет программный продукт - Система управления лекарственным обеспечением (СУЛО), который на сегодняшний день внедрен во всех медицинских организациях региона, а в 2023 году функционал СУЛО был расширен до конкретных отделений больниц. Интеграция этой системы с единой государственной системой в сфере здравоохранения, которую IT-специалисты ГП НО "НОФ" провели в текущем году, позволяет осуществлять персонифицированное назначение и списание лекарственных препаратов. Во взаимодействии с учетной системой регионального склада СУЛО обеспечивает своевременное пополнение запаса лекарств в медицинской организации и, как следствие, непрерывность лечебного процесса.

Опыт успешного внедрения проектов в рамках цифровизации лекарственного обеспечения востребован и в других регионах России, поэтому IT-специалисты ГП НО "НОФ" принимают активное участие в профильных общероссийских конференциях, а также делятся лучшими практиками с делегациями фармаций и региональных министерств здравоохранения, которые приезжают с визитом в Нижегородскую область. В мае 2023 года ГП НО "НОФ" продемонстрировала работу интеграционного комплекса медицинских информационных сервисов Нижегородской области и ЕЦП РТ МИС на VIII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

С целью выполнения основных функций госпредприятия в 2023 году специалисты НОФ провели более 3,5 тысяч закупочных процедур на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 30 млрд рублей. Кроме того, было проведено более 100 закупочных процедур в рамках административно-хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму более 5 млрд рублей.

В целях адаптации к изменениям в законодательстве проведено переобучение сотрудников на базе Высшей школы Экономики по программе "Управление государственными и муниципальными закупками". В планах на 2024 год - осуществить грамотный переход всех структур госпредприятия на работу по федеральному закону №44-ФЗ в отношении закупочных процедур ЛП и МИ и параллельно оптимизировать централизованные закупки, предложив изменения в нормативно-правовые акты, связанные с особенностями работы Уполномоченной организации по обеспечению ЛП и МИ.

В текущем году продолжилась реализация масштабного проекта по модернизации оптово-производственного предприятия Нижегородской областной фармации и приведения действующего склада к стандартам GDP. Был проведен капитальный ремонт первого этажа: оборудовано единое пространство общей площадью более 500 кв.м. для хранения термолабильных лекарственных средств с резервированием холодильных агрегатов; здесь же организован отдельный холодовой док. На складе организовано стеллажное хранение на 376 паллетомест и дополнительно полочное хранение на 1080 ячеек. Смонтирована современная система мониторинга температуры и влажности для обеспечения круглосуточного контроля за условиями хранения лекарственных средств и медицинских изделий. Обновлены центральные коммуникации (установлена и подключена новая трансформаторная подстанция). С целью оптимизации транспортной логистики на территории ОПП организован сквозной кольцевой проезд и оборудован безопасный периметр складского комплекса.

Госпредприятие планомерно развивает также собственную аптечную сеть "Госаптека", которая выполняет в первую очередь социальную функцию по обеспечению доступности лекарственной помощи населению региона. После проведенного аудита по геолокации, который учитывает, в первую очередь, интересы жителей региона в части льготного лекарственного обеспечения, в 2023 были открыты аптеки в поселке Северный Варнавинского района, поселке Тумботино Павловского района и поселке Сатис Дивеевского район, а также в крупных районных центрах: Арзамасе, Кулебаках, Павлово, Сарове и Сергаче. На территории оптово-производственного предприятия была открыта первая экспертная "Госаптека", где единовременно присутствуют в наличии более 20 000 SKU (единица учёта складских запасов).

Продолжается работа по централизации и оптимизации ценообразования в сети "Госаптека". Во 2 квартале текущего года была запущена новая систему лояльности для клиентов, что позволило не только повысить узнаваемость бренда, но и привлечь новых покупателей, а также дать возможность жителям отдаленных населенных пунктов Нижегородской области приобретать аптечный ассортимент с наибольшей выгодой. Кроме того, в 2023 году сеть "Госаптека" стала участникам социального проекта "Карта Победы", который инициировало правительство Нижегородской области. Теперь ежемесячно более 30 тысяч держателей карт приобретают в наших аптеках товары на специальных условиях.

В соответствии с разработанной на госпредприятии программой обучения специалистов в 2023 году в ПИМУ поступили 6 сотрудников Нижегородской областной фармации, четверо из которых прошли на бюджетные места. Среднее профессиональное образование по программе обучения специалистов будут получать 15 человек. В число студентов вошли фармацевты, работающие в подразделениях Нижегородской областной фармации Нижнего Новгорода, Заволжья, Лыскова, Кстова, Выксы, Дзержинска, Бора и других городов Нижегородской области.

Помимо основной детальности по поддержанию лекарственной безопасности жителей региона Нижегородская областная фармация уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни. НОФ поддерживает и выступает генеральным партнером ставших уже традиционными спортивных мероприятий на Щелоковском хуторе: Нижегородского лыжного марафона и "Кросса по Щелчку", которые проводятся при поддержке правительства Нижегородской области и собирают спортсменов со всей России.

Фото: ГП "НОФ"