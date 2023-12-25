Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2023 10:26  [1] В Штабе общественной поддержки дали старт комплексной программе "Женский день"
26 декабря 2023 10:08  [57] Нижегородская областная фармация подвела итоги работы в 2023 году
26 декабря 2023 09:46  [70] Казаки-артиллеристы из бригады "Волга" выполняют боевые задачи в зоне СВО
25 декабря 2023 18:51  [304] Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов НОДКБ
25 декабря 2023 18:37  [259] Обновленный кинозал открыли в Сокольском
25 декабря 2023 18:09  [315] Десятки нарушений нашли инспекторы Росприроднадзора в работе ПАО "Т Плюс"
25 декабря 2023 17:31  [252] Около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев
25 декабря 2023 17:14  [260] Студенты Мининского университета подготовили праздник для детей участников СВО
25 декабря 2023 16:40  [279] Сказочный Ледовый лабиринт от Эн+ начали строить в Автозаводском парке
25 декабря 2023 16:34  [272] Маткапитал будет выплачиваться только на детей с гражданством РФ по рождению
Общество

Нижегородская областная фармация подвела итоги работы в 2023 году

26 декабря 2023 10:08  [57] Общество

Как единственный поставщик лекарственных препаратов (ЛП) и медицинских изделий (МИ) в подведомственные региональному министерству здравоохранения медицинские организации в 2023 году ГП НО "НОФ" выполнила свою функцию в полном объеме: потребности лечебных учреждений удовлетворялись в соответствии с заявками, с надлежащим качеством и точно в срок.

Большую роль в этом процессе играет программный продукт - Система управления лекарственным обеспечением (СУЛО), который на сегодняшний день внедрен во всех медицинских организациях региона, а в 2023 году функционал СУЛО был расширен до конкретных отделений больниц. Интеграция этой системы с единой государственной системой в сфере здравоохранения, которую IT-специалисты ГП НО "НОФ" провели в текущем году, позволяет осуществлять персонифицированное назначение и списание лекарственных препаратов. Во взаимодействии с учетной системой регионального склада СУЛО обеспечивает своевременное пополнение запаса лекарств в медицинской организации и, как следствие, непрерывность лечебного процесса.
Опыт успешного внедрения проектов в рамках цифровизации лекарственного обеспечения востребован и в других регионах России, поэтому IT-специалисты ГП НО "НОФ" принимают активное участие в профильных общероссийских конференциях, а также делятся лучшими практиками с делегациями фармаций и региональных министерств здравоохранения, которые приезжают с визитом в Нижегородскую область. В мае 2023 года ГП НО "НОФ" продемонстрировала работу интеграционного комплекса медицинских информационных сервисов Нижегородской области и ЕЦП РТ МИС на VIII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

С целью выполнения основных функций госпредприятия в 2023 году специалисты НОФ провели более 3,5 тысяч закупочных процедур на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 30 млрд рублей. Кроме того, было проведено более 100 закупочных процедур в рамках административно-хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму более 5 млрд рублей.

В целях адаптации к изменениям в законодательстве проведено переобучение сотрудников на базе Высшей школы Экономики по программе "Управление государственными и муниципальными закупками". В планах на 2024 год - осуществить грамотный переход всех структур госпредприятия на работу по федеральному закону №44-ФЗ в отношении закупочных процедур ЛП и МИ и параллельно оптимизировать централизованные закупки, предложив изменения в нормативно-правовые акты, связанные с особенностями работы Уполномоченной организации по обеспечению ЛП и МИ.
В текущем году продолжилась реализация масштабного проекта по модернизации оптово-производственного предприятия Нижегородской областной фармации и приведения действующего склада к стандартам GDP. Был проведен капитальный ремонт первого этажа: оборудовано единое пространство общей площадью более 500 кв.м. для хранения термолабильных лекарственных средств с резервированием холодильных агрегатов; здесь же организован отдельный холодовой док. На складе организовано стеллажное хранение на 376 паллетомест и дополнительно полочное хранение на 1080 ячеек. Смонтирована современная система мониторинга температуры и влажности для обеспечения круглосуточного контроля за условиями хранения лекарственных средств и медицинских изделий. Обновлены центральные коммуникации (установлена и подключена новая трансформаторная подстанция). С целью оптимизации транспортной логистики на территории ОПП организован сквозной кольцевой проезд и оборудован безопасный периметр складского комплекса. 

Госпредприятие планомерно развивает также собственную аптечную сеть "Госаптека", которая выполняет в первую очередь социальную функцию по обеспечению доступности лекарственной помощи населению региона. После проведенного аудита по геолокации, который учитывает, в первую очередь, интересы жителей региона в части льготного лекарственного обеспечения, в 2023 были открыты аптеки в поселке Северный Варнавинского района, поселке Тумботино Павловского района и поселке Сатис Дивеевского район, а также в крупных районных центрах: Арзамасе, Кулебаках, Павлово, Сарове и Сергаче. На территории оптово-производственного предприятия была открыта первая экспертная "Госаптека", где единовременно присутствуют в наличии более 20 000 SKU (единица учёта складских запасов). 

Продолжается работа по централизации и оптимизации ценообразования в сети "Госаптека". Во 2 квартале текущего года была запущена новая систему лояльности для клиентов, что позволило не только повысить узнаваемость бренда, но и привлечь новых покупателей, а также дать возможность жителям отдаленных населенных пунктов Нижегородской области приобретать аптечный ассортимент с наибольшей выгодой. Кроме того, в 2023 году сеть "Госаптека" стала участникам социального проекта "Карта Победы", который инициировало правительство Нижегородской области. Теперь ежемесячно более 30 тысяч держателей карт приобретают в наших аптеках товары на специальных условиях.

В соответствии с разработанной на госпредприятии программой обучения специалистов в 2023 году в ПИМУ поступили 6 сотрудников Нижегородской областной фармации, четверо из которых прошли на бюджетные места. Среднее профессиональное образование по программе обучения специалистов будут получать 15 человек. В число студентов вошли фармацевты, работающие в подразделениях Нижегородской областной фармации Нижнего Новгорода, Заволжья, Лыскова, Кстова, Выксы, Дзержинска, Бора и других городов Нижегородской области.

Помимо основной детальности по поддержанию лекарственной безопасности жителей региона Нижегородская областная фармация уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни. НОФ поддерживает и выступает генеральным партнером ставших уже традиционными спортивных мероприятий на Щелоковском хуторе: Нижегородского лыжного марафона и "Кросса по Щелчку", которые проводятся при поддержке правительства Нижегородской области и собирают спортсменов со всей России.

Фото: ГП "НОФ"

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение НОФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph