Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Новый график движения поездов с 10 декабря
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
26 декабря 2023 11:32  [66] Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota
26 декабря 2023 10:50  [94] Эн+ и МЭИ договорились о совместной подготовке специалистов в области энергетики
25 декабря 2023 13:05  [792] Сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года
25 декабря 2023 12:04  [228] Группа ВТБ: 68% жителей ПФО хотят в наступающем году копить и сберегать деньги
23 декабря 2023 12:22  [484] Нижегородский бизнес оценил на 4,2 балла свою удовлетворенность прохождением проверок в 2023 году
22 декабря 2023 12:27  [874] Первая экспертная "Госаптека" открылась на ОПП Нижегородской областной фармации
22 декабря 2023 11:17  [499] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды губернатора и правительства Нижегородской области
21 декабря 2023 12:53  [547] Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес
21 декабря 2023 12:32  [739] Новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
21 декабря 2023 10:50  [543] Первый льготный заём через платформу МСП.РФ выдан в Нижегородской области
Бизнес

Эн+ и МЭИ договорились о совместной подготовке специалистов в области энергетики

26 декабря 2023 10:50  [94] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и Национальный исследовательский университет "МЭИ" подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров и осуществления научных проектов.
 
Церемония подписания состоялась в День энергетика на площадке выставки-форума "Россия". Подписи под документом поставили операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.
 
Соглашение предполагает реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также актуализацию программ высшего и дополнительного образования с учетом потребностей Эн+. Более того, стороны намерены проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и инжиниринговые работы, разрабатывать единые стандарты подготовки кадров, проводить научные мероприятия и олимпиады.

Наряду с этим, документ закрепляет статус НИУ "МЭИ" в качестве генерального партнера Эн+ в сфере научно-образовательного сотрудничества.
 
Михаил Хардиков отметил: "Мы подписали соглашение о долгосрочном партнерстве и сотрудничестве с Московским энергетическим институтом - ведущим энергетическим вузом страны. Для нас это большая честь и ответственность. Мы договорились, что будем развивать не только подготовку будущих энергетиков, но и научное направление, которое будет двигать российскую энергетику вперед с точки зрения новых результатов в научной сфере, разработке новых технологий, их внедрения в производство и повышения конкурентоспособности отрасли". 
 
Николай Рогалев добавил: "С компанией En+ мы планируем выйти на новый уровень сотрудничества в сферах создания и внедрения передовых научно-технических решений для гидроэнергетики, теплоэнергетики, и электросетевого комплекса. Реализация таких планов будет предусматривать комплексный подход к выполнению совместных проектов, которые будут включать в себя решение образовательных, научно-исследовательских и экспертно-аналитических задач. Широкий спектр направлений совместной работы позволит нам выстроить эффективную работу по формированию и реализации комплексных инновационных проектов для энергетической отрасли".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Эн+ Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph