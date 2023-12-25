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Итоги первого Всероссийского конкурса фонда "Защитники Отечества" подвели в Москве

26 декабря 2023 11:16  [66] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Торжественное награждение победителей первого Всероссийского творческого конкурса "Памяти героев верны!" прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В церемонии приняли участие председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Вячеслав Бочаров и Герой Советского Союза, член наблюдательного совета фонда инок Киприан (Валерий Бурков).

Конкурс проводился с 30 сентября по 5 ноября 2023 года. Главная его цель — сохранение памяти о героях и событиях СВО, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения на примерах мужества и героизма участников спецоперации. Конкурсанты присылали рассказы, стихотворения и авторские песни, которые войдут в электронный сборник. Всего в адрес организаторов поступило более 3 тысяч работ из 87 регионов страны, свыше 2,7 тысячи из них допущены до этапа оценки комиссии.

"Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса, Луганской народной Республики, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников — наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и семьи, а память о них жила в веках", — подчеркнула Анна Цивилева.

Победитель конкурса из Пермского края Александр Григоренко, написавший рассказ на тему "Я в сердце бережно храню", поблагодарил организаторов за возможность почтить память защитников Отечества.

"Хочу поблагодарить фонд "Защитники Отечества" за организацию этого конкурса. Очень важно хранить память о героях — участниках СВО. Если молодежь будет знать о героях спецоперации, она будет следовать их примеру. А их жизнь, безусловно, достойна подражания", — сказал Александр Григоренко.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

Ранее председатель фонда "Защитники Отечества" отметила опыт Нижегородской области по поддержке военнослужащих.

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде начал работу с 1 июня 2023 года.

 

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Теги:
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