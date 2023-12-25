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Общество

Председатель ЗСНО Евгений Люлин посетил выставку рождественских открыток в региональном парламенте

26 декабря 2023 11:48  [49] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии выставки "Новогодние и рождественские открытки". В подготовке выставки, приуроченной к Новому году, приняли участие сотрудники "Русского музея фотографии" и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Всего на выставке представлено порядка полусотни новогодних и рождественских открыток времен Российской империи и Советского Союза.

В России поздравительные открытки появились во второй половине 19-го века. Тогда ими обычно украшали дома или предметы интерьера. На дореволюционных рождественских открытках чаще всего изображали мчащуюся русскую тройку, заметенные снегом деревни, участников рождественских колядок. Над созданием первых подобных открыток работали именитые художники, в их числе Константин Маковский и Николай Рерих.

После Великой Отечественной войны на многих новогодних открытках появляются надписи: "Новогодний привет героическим защитникам Родины!". С начала 80-х на открытках преимущественно изображали Деда Мороза, спешащего с подарками к детям и взрослым.

"Сегодня мы уже привыкли поздравлять друг друга по телефону или СМС. Но никакие технические достижения не смогут нам заменить те самые бумажные открытки с искренними рукописными поздравлениями и ароматом праздника. На нашей выставке представлены редкие, уникальные экспонаты. Здесь и дореволюционные открытки с милыми ангелочками, и советские открытки с изображениями известных исторических деятелей. Лично для меня открытки – это часть новогоднего торжества, которая создает его неповторимую атмосферу", - отметил Евгений Люлин.

"Первая открытка в России появилась в 1872 году. По открыткам можно проследить историю страны, увидеть, что происходило, как развивалось наше государство. В их создании принимали участие лучшие художники. Это важный пласт нашего культурного наследия. И все эти годы люди поздравляли друг друга и желали одного и того же – любви, счастья, добра", - сказала Наталья Суханова.

Ранее сообщалось, что новогодняя выставка стала доступна в Нижегородском музее-заповеднике.

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Теги:
Выставка Евгений Люлин Законодательное собрание
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