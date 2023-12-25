Более 200 детей пострадало в ДТП в Нижнем Новгороде за 2023 год Общество

По информации ГИБДД, на дорогах Нижнего Новгорода за 2023 год произошли 203 аварии с участием детей, причём в 75% случаев виновниками были взрослые. В данных ДТП пострадало в общей сложности 220 несовершеннолетних.

В частности, 217 детей и подростков получили травмы различной степени тяжести, а ещё трое - пассажиры автомобилей - погибли.

Из-за собственной неосторожности пострадали 50 юных участников дорожного движения, в основном при переходе проезжей части в неустановленном месте.



Самая печальная статистика - в Автозаводском районе: здесь за год 45 детей получили травмы, 2 ребёнка погибло.

На дорогах Канавинского района пострадали 35 ребят, в Сормовском районе - 30, в Приокском - 1 ребёнок погиб и 27 получили травмы, в Ленинском пострадали 26 детей, в Нижегородском - 23, в Советском - 22, в Московском - 9.

В ГИБДД предупредили, что с 25 декабря по 7 января в Нижнем Новгороде организована информационно-профилактическая акция "Зимние каникулы". Инспекторы призывают взрослых присоединиться к ней и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.